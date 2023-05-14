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«Неделя-две – и их уже раскупили». Почему белорусские флаги сметают с полок, рассказала Татьяна Лугина

14 мая 2023 12:24
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Новости Беларуси. Поздравление Президента на торжественной церемонии чествования государственных символов сегодня, 14 мая, озвучил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Неделя-две – и их уже раскупили». Почему белорусские флаги сметают с полок, рассказала Татьяна Лугина-1

За время независимой истории нашей Беларуси уже выросло целое поколение, которое идентифицирует себя и ассоциирует только с этими символами. Конечно, были попытки их изменить. Взять хотя бы 2020-й. И сегодня важно беречь то, что у нас есть. Даже несмотря на то, что внешне наши символы стали еще важнее и ценнее во всех смыслах для белорусов.  

«Неделя-две – и их уже раскупили». Почему белорусские флаги сметают с полок, рассказала Татьяна Лугина-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:  
Конечно, сегодня у нас на особом контроле наличие флагов во всех областных центрах. У нас есть точки распределения, скажем, торгово-логистический центр. И мы еженедельно мониторим по понедельникам наличие различных размеров флагов внутренних (я имею в виду кабинетных) и наружных, чтобы были в наличии. Конечно, отрадно понимать, когда завозится по 300-500 штук, например, в одну точку флагов наружных, и мы видим, когда неделя-две и их уже раскупили, понимаешь, что это востребовано. Мне кажется, это стало атрибутом сопричастности к тем делам, особенно к таким большим делам, которые у нас в стране происходят.  

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# Герб и флаг Беларуси # общество # Татьяна Лугина # Фотофакт

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