«Это правильная идеология». Спросили у белорусов, что для них значит День государственных символов

Новости Беларуси. Поздравление Президента на торжественной церемонии чествования государственных символов сегодня, 14 мая, озвучил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции на одной из самых молодых площадей Минска – у подножия 70-метрового флагштока собрались белорусы разных возрастов и профессий. Все они пришли, чтобы высказать почтение народным символам, ставшими олицетворением ментальности, истории нашей страны.

Для меня это в первую очередь гордость, гордость оттого, что я защищаю такую прекрасную страну, как Беларусь. «Мы, беларусы – мірныя людзі».

Все то, что изображено на гербе, все окружало дом моей бабушки, в котором я жила: и колосья, и цветы льна, которые росли на поле, прямо за нашим домом. Поэтому у меня к ним, конечно, максимально теплые чувства. Это основная композиция, она оставалась, ассоциируется у меня именно с душевными мероприятиями.