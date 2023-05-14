«Это правильная идеология». Спросили у белорусов, что для них значит День государственных символов

Новости Беларуси. Поздравление Президента на торжественной церемонии чествования государственных символов сегодня, 14 мая, озвучил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поздравление Президента на торжественной церемонии чествования государственных символов сегодня, 14 мая, озвучил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции на одной из самых молодых площадей Минска – у подножия 70-метрового флагштока собрались белорусы разных возрастов и профессий. Все они пришли, чтобы высказать почтение народным символам, ставшими олицетворением ментальности, истории нашей страны.
Для меня это в первую очередь гордость, гордость оттого, что я защищаю такую прекрасную страну, как Беларусь. «Мы, беларусы – мірныя людзі».
Все то, что изображено на гербе, все окружало дом моей бабушки, в котором я жила: и колосья, и цветы льна, которые росли на поле, прямо за нашим домом. Поэтому у меня к ним, конечно, максимально теплые чувства. Это основная композиция, она оставалась, ассоциируется у меня именно с душевными мероприятиями.
Это правильная идеология государства, когда с детства воспитывается ребенок, и человек видит и слышит эти государственные символы. Они с ним на всю жизнь. Это наше единое целое – наша государственность. Замечательно, что сегодня на площади много молодых людей, много студентов, учащихся, молодежи, присутствуют высшие должностные лица. И это показывает, что действительно в этом мы едины. Мы едины, а значит мы непобедимы.
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