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«Козлёночком станешь» или же инвалидом? Какие опасности таит в себе сладкая вода

19 апреля 2024 16:21
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Современные данные утверждают – сладкая, вкусная водица вполне может превратить любого человека, если не в козленочка, то в инвалида точно, рассказали в программе «В поисках истины». И козни злых волшебников здесь ни при чем.

«Козлёночком станешь» или же инвалидом? Какие опасности таит в себе сладкая вода-1

Ольга Березко, начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод РУП «Научно-производственный центр по геологии»:
Есть еще такой признак. Если вода имеет сладковатый привкус, как раньше говорили: «Вода вкусная, как бы вкусная с колодцев, вкусная вода». Так вот на самом деле это может быть признаком загрязнения нитратами.

«Козлёночком станешь» или же инвалидом? Какие опасности таит в себе сладкая вода-4

Сергей Сычик, директор Научно-практического центра гигиены, кандидат медицинских наук:
Известно, что нитраты могут вызывать метгемоглобинемию у детей. Они вообще вызывают метгемоглобинемию, но у детей она более ярко выражена может быть. И поэтому даже сегодня, если, например, 3-5 – предельно допустимая концентрация превышения наблюдается в воде, то это уже вопрос может возникать у детей до трех лет. И даже сегодня есть такие рекомендации, что из шахты колодца воду детям не рекомендуется давать.

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# Здоровье # общество

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