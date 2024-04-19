«Козлёночком станешь» или же инвалидом? Какие опасности таит в себе сладкая вода

Современные данные утверждают – сладкая, вкусная водица вполне может превратить любого человека, если не в козленочка, то в инвалида точно, рассказали в программе «В поисках истины». И козни злых волшебников здесь ни при чем.

Ольга Березко, начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод РУП «Научно-производственный центр по геологии»:

Есть еще такой признак. Если вода имеет сладковатый привкус, как раньше говорили: «Вода вкусная, как бы вкусная с колодцев, вкусная вода». Так вот на самом деле это может быть признаком загрязнения нитратами.