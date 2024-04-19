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Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены

19 апреля 2024 16:26
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В последнее время популярность у городских жителей набирают родники. Казалось бы, чистейшие источники! Однако в зависимости от особенностей земной коры родниковые воды бывают разных типов и их не всегда можно употреблять в пищу, рассказали в программе «В поисках истины».

Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены-1

Елена Громадская, начальник отдела поверхностных вод РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов»:
Необходимо понимать, что родники, которые расположены вблизи дорог, вблизи полей, даже в черте населенных пунктов, могут быть загрязнены. Общеизвестный факт, что вода родниковая часто характеризуется наличием нитратов.

Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены-4

Родников в Беларуси бесчисленное количество. 1 000 – это лишь приблизительная цифра. Есть города и деревни, на которые приходится по несколько источников сразу. Ну а про крупные криницы знает не только каждый белорус, но и гости из-за рубежа. Юцковские криницы и Красный родник в Минской области, Гремяки в Витебской, Голубая криница в Могилевской, Кипяток в Брестской – вот только эти источники под контролем санитарных служб, а простой лесной родничок может быть и не таким уж безобидным.

Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены-7

Сергей Сычик, директор Научно-практического центра гигиены, кандидат медицинских наук:
Наши исследования показывают, что до 30 % воды, которая в родниках, не соответствует по тем или иным показателям. То есть мы ведь не говорим о неких заболеваниях, смертельных случаях, мы говорим о несоответствии показателям, которые установлены сегодня, требования безопасности воды.

Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены-10

Отметим, что если есть выбор – колодец, родник или колонка, то специалисты рекомендуют колонку. Из родника вода может быть какой угодно – это не защищенный источник. С колодцем та же история. В грунтовые воды может попасть все, в том числе химикаты с полей, стоки с ферм и так далее. Надежнее всего – колонка. Это артезианская очищенная вода.

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# Здоровье # общество

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