Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены

В последнее время популярность у городских жителей набирают родники. Казалось бы, чистейшие источники! Однако в зависимости от особенностей земной коры родниковые воды бывают разных типов и их не всегда можно употреблять в пищу, рассказали в программе «В поисках истины».

Елена Громадская, начальник отдела поверхностных вод РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов»:

Необходимо понимать, что родники, которые расположены вблизи дорог, вблизи полей, даже в черте населенных пунктов, могут быть загрязнены. Общеизвестный факт, что вода родниковая часто характеризуется наличием нитратов.

Родников в Беларуси бесчисленное количество. 1 000 – это лишь приблизительная цифра. Есть города и деревни, на которые приходится по несколько источников сразу. Ну а про крупные криницы знает не только каждый белорус, но и гости из-за рубежа. Юцковские криницы и Красный родник в Минской области, Гремяки в Витебской, Голубая криница в Могилевской, Кипяток в Брестской – вот только эти источники под контролем санитарных служб, а простой лесной родничок может быть и не таким уж безобидным.