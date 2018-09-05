«Когда они приходят в компанию, они не в системе, вне правил»: работодатель о сотрудниках-студентах

От сессии до сессии живут студенты весело. Пожалуй, эта знаменитая фраза подходит немалой доле учащихся страны. Ещё бы. Контроль уже не тот, что в школе, а поработать время будет. Но Артём Дмитриев придерживается другой позиции. Ещё на 3-ем курсе экономист-информатик решил узнать, что такое высокие технологии на практике. Казалось бы, зачем? А затем, чтобы пройти обучение и стать разработчиком баз данных в топовой IT-компании страны.

Артемий Дмитриев, студент БГЭУ:

Это позволяет увидеть, во-первых, реальную сферу. Во-вторых, знания, которые были вот только получены, применить сразу же на практике и, в целом, за время обучения понять, что тебе интересно, и в дальнейшем, когда университет уже заканчивается, развиваться именно в этом направлении.

По статистике, о трудовой деятельности задумывается около половины студентов. Ключевой фактор – материальный, однако хватает и тех, кого мысль об успешной карьере греет лучше денег. Но как совместить ответственность перед работодателем и успеваемость по предметам? Совет есть: Елена Петриченко, декан факультета экономики и менеджмента БГЭУ:

Это, наверное, всё-таки, старшие курсы, как минимум 3-ий, 4-ый. Потому что 1-ый, 2-ой должна быть сформирована какая-то база, которая позволит студенту эффективно совмещать и учебный процесс, и работу.

Между тем, одобрение со стороны деканата легче получить, если работа выбрана по специальности. Но даже при таком раскладе все пропущенные лекции придется выучить, а ненаписанные лабораторные сдать. С этой задачей успешно справляется Ксения Михаленя. В свои 20 девушка работает помощником руководителя филиала международной IT-компании. Эта сфера сегодня – одна из самых популярных у современной молодёжи. Престижно. Дорого. Ксения Михаленя, студентка БГЭУ:

Я не смотрела на зарплату, на всё остальное, потому что мне нужен был постепенный стаж и карьерный рост.

Помимо предложений хэдхантеров и сайтов объявлений, отправной точкой большого пути для многих становятся ярмарки вакансий. Спрос рождает предложение. Хороший английский, коммуникабельность, желание учиться, и вуаля! Нередко одна стажировка помогает сделать важный выбор.

Ксения Михаленя:

Учусь на бюджете, через год заканчиваю университет и мне нужно будет 2 года отработать и если всё получится хорошо, то, скорее всего, в этой компании.

Как показывает практика, современные руководители всё чаще ищут именно молодёжь. И в этом есть логика. Помимо амбиций, креативных идей и адекватных запросов на оплату труда любому начальнику гораздо легче с нуля воспитать идеального сотрудника, чем переучивать того, кто несколько лет, а то и десятилетий оттачивал свои навыки в другой компании. Хуан Пасторэ, руководитель белорусского филиала международной IT-компании:

У молодых людей есть страсть не только к работе, но и к жизни, они больше замотивированы и очень хотят построить свое будущее. Когда они приходят в компанию, они не в системе, вне правил.