Космос всё ближе! В Звёздном городке торжественно проводили экипажи 21-й экспедиции посещения МКС

Космос все ближе. В Звездном городке состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников полета перед стартом приехали их семьи и близкие родственники. До старта миссии остается чуть больше двух недель. Если все пойдет по плану, на орбиту отправится экипаж нашего земляка Олега Новицкого. В составе команды и белоруска Марина Василевская. Подробности в материале Константина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:

Впервые за долгое время бороздить просторы космоса отправились и белорусы. Проводить в Звездном городке Марину Василевскую и Анастасию Ленкову собрались родные и близкие, и даже их коллеги. По традиции церемония проходит на площади Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. В таких случаях на общение с журналистами отведено совершенно небольшое количество времени. Большую часть они проводят в общении с семьями.

21-ю экспедицию на МКС уже прозвали глянцевой, причина то ли в одноименном итальянском бренде одежды, то ли в количестве фотографий. Их за последнюю неделю точно было за тысячу. Но на самом деле всему виной наши девушки – Марина Василевская и Анастасия Ленкова обворожили, покорили и убедили в своей космопригодности. На уже извечный вопрос журналистов о сногсшибательной дрим-тим, командир ответил по-мужски.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:

Я себя как командир и мужчина ощущаю прекрасно. Экипаж очень надежный и очень красивый. А посмотрев на циферблат и вспомнив о грядущем женском дне, передал привет всей прекрасной половине человечества. Олег Новицкий:

Я хочу, чтобы у всех женщин мира было такое настроение, как у девушек из моего экипажа, когда мы полетим в космос!

Позади у экипажей месяцы изнурительной подготовки, которым точно не позавидуешь. За полгода основной и дублирующий составы проделали то, что в обычном режиме оттачивают 5-7 лет. Но несмотря на экспресс-курсы, все экзамены в легендарном Звездном городке сдали на отлично. Стремление и труд белорусских участниц космического полета на встрече с активом союза женщин отметил даже Президент. Они знают, уважают и обещают Родину не подвести. Олег Новицкий: огромные слова благодарности за подготовку и такие душевные проводы. Подробности.

Но все же полет не статуса ради. У белорусок на МКС ряд исследовательских задач, в том числе для нужд Национальной академии наук. Наши интересы в космосе – от биологии и физиологии до коммерческих целевых работ. На время экспедиции запланировано восемь экспериментов, при этом девушки и о поклонниках пообещали не забывать. Эксклюзивные фотографии с орбиты подписчикам гарантированы.

Марина Василевская, участница космического полета:

Конечно, я бы хотела сфотографировать нашу Республику Беларусь – очень красивую, добрую, мирную страну. Город Минск и все другие города Беларуси. Но кто точно будет ждать известий с МКС, так это родные и близкие. Мама Марины Василевской от понимания реалий космоса эмоций так и не сдержала.

Очень горжусь, рада. Очень люблю!

Исполнительная, пунктуальная и человечная – так опишет сестру брат Марины Василевской, отец добавит: она всю жизнь хотела быть ближе к небу, поэтому и пошла бортпроводником в авиакомпанию «Белавиа», а когда увидела объявление о наборе, свой звездный билет взяла не глядя.

Виталий Василевский, отец участницы космического полета М. Василевской:

До последнего не говорила, честно. Потом как-то само собой. Переживания были, сейчас волнение идет, но все равно рады за нее! История космонавтики знает и другие повороты. Хоть экипаж и дублирующий, но вероятность замены перед стартом остается до конца. Анастасию Ленкову провожали, также на объятья не скупясь. Мама признается, выписывая тогда еще юной дочке журнал «Планета», даже и не подразумевала, что мысли настолько материальны.

Наталья Ленкова, мать участницы космического полета А. Ленковой:

Она добивалась сама, своими маленькими шагами шла. А мне как маме это большое счастье видеть ребенка, когда он приближается к своей цели. Провожать пришли и те, для кого дорога на Байконур никогда не зарастала. Петр Климук – живая легенда, именно он открыл для белорусов космос. За свой путь видел немало взлетов и падений, поэтому все это время присматривал за Мариной и Анастасией, а сегодня и напутствовал на счастливый старт.

Петр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Надо всегда быть среди людей, а не на виду людей. Тогда будет все нормально. Если среди людей будешь, все будет нормально. Я не вижу за ними какого-то такого, чтобы звездной болезнью заболели.