Космический корабль «Ю.А. Гагарин» успешно приземлился в степи Казахстана. Завершилась космическая командировка Олега Новицкого. Уроженец Беларуси, российский летчик с 9 апреля находился на орбите. За это время успел не только трижды выйти в открытый космос, но и 12 октября отпраздновал юбилей – 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Он сидел на третьей парте, прямо здесь». Вот как выглядит школа, в которой учился космонавт Олег Новицкий – читать здесь.

Расстыковка корабля с МКС произошла в 4:14. Затем были включены двигатели на торможение, и борт начал сход с орбиты. Около 7:00 от корабля отделились отсеки, и он вошел в атмосферу земли. Уже в 7:35 произошла посадка.