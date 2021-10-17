Космический корабль с первым в мире киноэкипажем успешно вернулся на Землю
Космический корабль «Ю.А. Гагарин» успешно приземлился в степи Казахстана. Завершилась космическая командировка Олега Новицкого. Уроженец Беларуси, российский летчик с 9 апреля находился на орбите. За это время успел не только трижды выйти в открытый космос, но и 12 октября отпраздновал юбилей – 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Он сидел на третьей парте, прямо здесь». Вот как выглядит школа, в которой учился космонавт Олег Новицкий – читать здесь.
Расстыковка корабля с МКС произошла в 4:14. Затем были включены двигатели на торможение, и борт начал сход с орбиты. Около 7:00 от корабля отделились отсеки, и он вошел в атмосферу земли. Уже в 7:35 произошла посадка.
– Касание спускаемого аппарата с Землей. Остается менее минуты.
– Все идет по циклограмме, то есть как баллистики рассчитали.
– Смотрим.
– Сработали двигатели мягкой посадки, мы это сразу видим.
Вместе с Олегом Новицким на Землю вернулись и уникальные участники экспедиции, первая в мире космическая съемочная группа. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Вместе они работали над созданием драмы «Вызов», проведя на орбите 12 суток. Попробовали себя в роли актеров и космонавты. Теперь участников полета ждет 3-недельная реабилитация. Космонавты, которые продолжают оставаться на орбите, уже поздравили членов экипажа с успешным возвращением домой.
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