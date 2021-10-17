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Лунный календарь огородника на неделю с 18 по 24 октября. Когда сажать лук и чеснок под зиму?

17 октября 2021 11:33
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Начало недели – благоприятное время для посева зеленных культур на подоконнике. Также можно посадить в саду плодовые деревья и ягодные кустарники, рассказали в программе «Плюс-минус». Самое хорошее время для сбора, заготовки и закладки на хранение урожая.

Лунный календарь огородника на неделю с 18 по 24 октября. Когда сажать лук и чеснок под зиму?-1

20 октября, в среду, будет полнолуние. Сутки до и после лучше никакой работы с землей не планировать. С пятницы, 22 октября, благоприятный период для посадки лука и чеснока под зиму, а также для подзимнего посева корнеплодов. Рекомендуется в этот день перекапывать, окучивать, рыхлить, вносить в почву удобрения и бороться с почвенными вредителями.

Лунный календарь огородника на неделю с 18 по 24 октября. Когда сажать лук и чеснок под зиму?-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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