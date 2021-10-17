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В Беларуси меняется порядок безвизового въезда и выезда иностранных граждан. Рассказываем, какие новшества

17 октября 2021 11:40
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Новости Беларуси. В Беларуси меняется порядок безвизового въезда и выезда иностранных граждан. Это предусмотрено указом Президента. 17 октября документ вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси меняется порядок безвизового въезда и выезда иностранных граждан. Рассказываем, какие новшества-1

Согласно новым правилам, въехать без визы на срок не более 30 дней можно будет не только через Национальный аэропорт Минск, но и через областные воздушные гавани.  

Указом также уточнен перечень государств, в отношении граждан которых действует безвизовый режим. В частности, в него теперь входят 76 пунктов. Ранее было 74. Из списка исключены Албания и Китай, так как с этими странами безвизовый режим осуществляется на основании двусторонних соглашений.  

В Беларуси меняется порядок безвизового въезда и выезда иностранных граждан. Рассказываем, какие новшества-4

Также безвизовый въезд отменен для граждан США. Зато добавились Египет, Иордания, Иран, Пакистан и ЮАР.  

# Авиасообщение # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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