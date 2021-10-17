В Беларуси меняется порядок безвизового въезда и выезда иностранных граждан. Рассказываем, какие новшества

Новости Беларуси. В Беларуси меняется порядок безвизового въезда и выезда иностранных граждан. Это предусмотрено указом Президента. 17 октября документ вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новым правилам, въехать без визы на срок не более 30 дней можно будет не только через Национальный аэропорт Минск, но и через областные воздушные гавани.

Указом также уточнен перечень государств, в отношении граждан которых действует безвизовый режим. В частности, в него теперь входят 76 пунктов. Ранее было 74. Из списка исключены Албания и Китай, так как с этими странами безвизовый режим осуществляется на основании двусторонних соглашений.