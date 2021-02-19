Александр Лукашенко: пооткрывали на одно лицо по 20 фирм, одна ворует, вторая продаёт. Сейчас порядок наведём

Новости Беларуси. Во время визита в Купаловский театр Александр Лукашенко затронул и тему патриотизма бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Хотя какого патриотизма, обычных законных правил игры. Прятки от налогов закончены. Налоги – это пенсии, это КТ и МРТ для райбольниц, это новые спектакли.