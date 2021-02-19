Александр Лукашенко: пооткрывали на одно лицо по 20 фирм, одна ворует, вторая продаёт. Сейчас порядок наведём

Новости Беларуси. Во время визита в Купаловский театр Александр Лукашенко затронул и тему патриотизма бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Хотя какого патриотизма, обычных законных правил игры. Прятки от налогов закончены. Налоги – это пенсии, это КТ и МРТ для райбольниц, это новые спектакли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И как только разрешили – делай, что хочу – пооткрывали на одно лицо по 20 фирм, компаний. Одна ворует, вторая что-то продает, третья деньги выводит и прочее. Если ты честный человек – открой две-три компании, и пусть они занимаются всеми видами, которыми тебе разрешено. Нет, 20-30 компаний. Поэтому сейчас порядок наведем.