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Александр Лукашенко: пооткрывали на одно лицо по 20 фирм, одна ворует, вторая продаёт. Сейчас порядок наведём

19 февраля 2021 18:16
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Новости Беларуси. Во время визита в Купаловский театр Александр Лукашенко затронул и тему патриотизма бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Хотя какого патриотизма, обычных законных правил игры. Прятки от налогов закончены. Налоги – это пенсии, это КТ и МРТ для райбольниц, это новые спектакли.

Александр Лукашенко: пооткрывали на одно лицо по 20 фирм, одна ворует, вторая продаёт. Сейчас порядок наведём-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И как только разрешили – делай, что хочу – пооткрывали на одно лицо по 20 фирм, компаний. Одна ворует, вторая что-то продает, третья деньги выводит и прочее. Если ты честный человек – открой две-три компании, и пусть они занимаются всеми видами, которыми тебе разрешено. Нет, 20-30 компаний. Поэтому сейчас порядок наведем.

# Бизнес в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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