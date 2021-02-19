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«Я застала ещё старое здание». Ольга Нефёдова о том, как преобразился Купаловский театр

19 февраля 2021 20:13
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Новости Беларуси. Именно при Президенте, которого упрекают в любви к русскому, самый белорусский театр обрел свой исторический и помпезный фасад. Снаружи – исторический вид, внутри – современные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я застала ещё старое здание». Ольга Нефёдова о том, как преобразился Купаловский театр-1

Ольга Нефедова, актриса:
Я пришла в театр в 1992 году, после института. Я застала еще старое здание, полуразрушенное, и я знаю, что конкретно вы сделали – вы шутите всегда и говорите об этом туалете – но что вы сделали из театра театр национальный академический, а это душа. И конкретно вы направили, вы дали, и поднялись мы из руин. У нас были такие гримерки, что мама не горюй, понимаете, страх был господень. А сейчас и туалеты, и души, и все – все создано для того, чтобы мы творили действительно. Потому что Купаловский – это душа нации. И именно вы конкретно – вы же могли не заметить, вы могли отвлечься на другие государственные дела. Именно по вашей инициативе, по вашей воле. Мы это знаем и очень ценим.

«Я застала ещё старое здание». Ольга Нефёдова о том, как преобразился Купаловский театр-4

Я не устану вас благодарить за это: за то, что мы действительно в достойных замечательных условиях. У нас такая техника, которой нет в других театрах, даже московских (когда мы приезжали, говорили). Или вот, у нас был московский спектакль, они к нам приезжали и удивлялись. И это все ваше.

# Театр # общество # Ольга Нефёдова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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