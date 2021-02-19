«Я застала ещё старое здание». Ольга Нефёдова о том, как преобразился Купаловский театр

Ольга Нефедова, актриса:

Я пришла в театр в 1992 году, после института. Я застала еще старое здание, полуразрушенное, и я знаю, что конкретно вы сделали – вы шутите всегда и говорите об этом туалете – но что вы сделали из театра театр национальный академический, а это душа. И конкретно вы направили, вы дали, и поднялись мы из руин. У нас были такие гримерки, что мама не горюй, понимаете, страх был господень. А сейчас и туалеты, и души, и все – все создано для того, чтобы мы творили действительно. Потому что Купаловский – это душа нации. И именно вы конкретно – вы же могли не заметить, вы могли отвлечься на другие государственные дела. Именно по вашей инициативе, по вашей воле. Мы это знаем и очень ценим.