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Корреспондент CNN – Лукашенко: не хотели бы, пользуясь возможностью, принести извинения белорусскому народу?

03 октября 2021 16:31
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Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN. Причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Корреспондент CNN – Лукашенко: не хотели бы, пользуясь возможностью, принести извинения белорусскому народу?-1

Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:
Не хотели бы вы воспользоваться этой возможностью, чтобы принести извинения белорусскому народу за нарушения прав человека? 

Корреспондент CNN – Лукашенко: не хотели бы, пользуясь возможностью, принести извинения белорусскому народу?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если мне захочется, то я это сделаю через белорусские средства массовой информации. У нас они работают неплохо. А через CNN какой смысл в этом? Думаю, что это вообще неактуальный вопрос и, в принципе, мне извиняться не за что. Последние события в Беларуси как раз подтверждают мой тезис.  

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Мэтью Чанс # Александр Лукашенко # Фотофакт

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