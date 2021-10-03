Корреспондент CNN – Лукашенко: не хотели бы, пользуясь возможностью, принести извинения белорусскому народу?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если мне захочется, то я это сделаю через белорусские средства массовой информации. У нас они работают неплохо. А через CNN – какой смысл в этом? Думаю, что это вообще неактуальный вопрос и, в принципе, мне извиняться не за что. Последние события в Беларуси как раз подтверждают мой тезис.

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