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«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков

20 апреля 2020 18:53
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Новости Беларуси. Предприятия Беллегпрома продолжают выпуск защитных масок и костюмов для медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Швейные фабрики – а их по стране наберется больше сотни – за считанные дни перестроили производства и перешли на посменный режим работы.

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-1

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-3

В сутки они выпускают более миллиона средств персональной защиты. Могут и больше. Многие из них сегодня ищут дополнительный персонал. Рук не хватает, потому возьмут швей с опытом и без.

Кристина Протосовицкая продолжит.

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-6

Екатерина Барташук, стажер, учащаяся Брестского государственного колледжа сферы обслуживания:
Смотреть симметричность складок, чтобы они были ровные.

Екатерина Барташук тщательно следит за каждой деталью. За смену обметывает до 200 масок. Говорит, для нее это рекорд. Еще вчера она проходила в колледже теорию, а сегодня набивает руку на практике. Правда, уже две недели вместо женских платьев из учебников – медицинские маски.

Екатерина Барташук:
Я довольна тем, что помогаю людям, медикам, что они остаются хоть в какой-то безопасности.

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-9

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-11

Таких, как Екатерина – без опыта, но с искренним желанием трудиться – здесь найдется с десяток. На этом брестском предприятии проблему с кадрами закрывают стажерами. Их набирают с трех средних специальных учебных заведений города. Говорят, до конца месяца «усилятся» еще двенадцатью.

Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-14

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-16

Ирина Воложина, начальник производства швейного предприятия:
Последние, наверное, года два-три очень сильно не хватало швей, особенно квалифицированных швей в Бресте. Был большой отток из Беларуси.

Ничего сложного здесь нет. Гораздо сложнее изготовить женский костюм, брюки, платье, чем маску. Здесь просто нужна точность и скорость.

Теперь и меховой комбинат шьёт маски. Показываем, как в Витебске переориентировали швейные предприятия

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-19

О недостатке рук в один голос говорят на десятках предприятий Беллегпрома. Например, здесь одни свободные руки позволили бы минимум на треть увеличить объемы.

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-22

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
С квалификацией «швея» или даже без нее, но с уверенным навыком. Нет, не держать нитку с иголкой, а управляться со швейной машинкой. Строчка за строчкой – до тех пор, пока не выйдет идеально ровно.

Всему обучат опытные коллеги. Они отложили в сторону летнюю коллекцию и с конца марта втянулись в дело масок – одноразовых и многоразовых. Строго по регламенту Минздрава. В сутки местные кудесницы отшивают до 50 тысяч. Чтобы работать эффективно, все операции по пошиву разделили между четырьмя цехами. В каждом работает по 20 человек в две смены.

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-25

Алексей Юхнов, заместитель директора по коммерческим вопросам швейного предприятия:
По маскам уже этого ажиотажа, который был раньше, панического даже спроса какого-то уже нет. Мы еще неделю назад отгружали практически весь свой объем выпуска на фармацию и медтехнику. На сегодняшний день мы уже имеем возможности и свободные остатки – отгружать на предприятия области и даже за пределы области.

Новый вызов перед брестскими швейниками – защитные костюмы для медперсонала. Параллельно три предприятия приступили к работе. В этом конструкторском бюро только закончили с разработкой школьной формы.

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-28

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-30

Юлия Ткаченко, инженер-конструктор швейного предприятия:
Коронавирус задал свою моду. И поэтому мы сменили немножко направление на спецкостюмы для медработников. Вот здесь представлен такой комбинезон.

Защитную амуницию иногда врачи вынуждены сменить несколько раз за день. А в одном только инфекционном отделении Брестской областной больницы в смену выходит до 100 медиков. Без локального производства не обойтись.

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-33

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-35

Алексей Юхнов:
Кадровый вопрос стоит вне зависимости, маски это или костюмы. Квалифицированные кадры нужны всегда, а на сегодняшний день мы испытываем некий кадровый дефицит. В первую очередь, это связано с тем, что сейчас период, когда многие люди уходят на больничные. А во-вторых, многие люди из-за ситуации с коронавирусом приняли для себя решение самостоятельно уйти в отпуск без сохранения заработной платы, хотя мы всячески призывали их этого не делать, потому что действительно сейчас есть много работы.

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-38

Планируется, что к пошиву защитных комплектов для медперсонала приступят уже на следующей неделе. Говорят, от лишних рабочих рук никогда не откажутся. А в таких условиях им будто их доктор прописал.

«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков-41

# Коронавирус # общество # Кристина Протосовицкая # Екатерина Барташук # Ирина Воложина # Алексей Юхнов # Юлия Ткаченко # Фотофакт

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