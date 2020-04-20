«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков

Новости Беларуси. Предприятия Беллегпрома продолжают выпуск защитных масок и костюмов для медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Швейные фабрики – а их по стране наберется больше сотни – за считанные дни перестроили производства и перешли на посменный режим работы.

В сутки они выпускают более миллиона средств персональной защиты. Могут и больше. Многие из них сегодня ищут дополнительный персонал. Рук не хватает, потому возьмут швей с опытом и без. Кристина Протосовицкая продолжит.

Екатерина Барташук, стажер, учащаяся Брестского государственного колледжа сферы обслуживания:

Смотреть симметричность складок, чтобы они были ровные. Екатерина Барташук тщательно следит за каждой деталью. За смену обметывает до 200 масок. Говорит, для нее это рекорд. Еще вчера она проходила в колледже теорию, а сегодня набивает руку на практике. Правда, уже две недели вместо женских платьев из учебников – медицинские маски. Екатерина Барташук:

Я довольна тем, что помогаю людям, медикам, что они остаются хоть в какой-то безопасности.

Таких, как Екатерина – без опыта, но с искренним желанием трудиться – здесь найдется с десяток. На этом брестском предприятии проблему с кадрами закрывают стажерами. Их набирают с трех средних специальных учебных заведений города. Говорят, до конца месяца «усилятся» еще двенадцатью. Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Ирина Воложина, начальник производства швейного предприятия:

Последние, наверное, года два-три очень сильно не хватало швей, особенно квалифицированных швей в Бресте. Был большой отток из Беларуси. Ничего сложного здесь нет. Гораздо сложнее изготовить женский костюм, брюки, платье, чем маску. Здесь просто нужна точность и скорость. Теперь и меховой комбинат шьёт маски. Показываем, как в Витебске переориентировали швейные предприятия

О недостатке рук в один голос говорят на десятках предприятий Беллегпрома. Например, здесь одни свободные руки позволили бы минимум на треть увеличить объемы.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

С квалификацией «швея» или даже без нее, но с уверенным навыком. Нет, не держать нитку с иголкой, а управляться со швейной машинкой. Строчка за строчкой – до тех пор, пока не выйдет идеально ровно. Всему обучат опытные коллеги. Они отложили в сторону летнюю коллекцию и с конца марта втянулись в дело масок – одноразовых и многоразовых. Строго по регламенту Минздрава. В сутки местные кудесницы отшивают до 50 тысяч. Чтобы работать эффективно, все операции по пошиву разделили между четырьмя цехами. В каждом работает по 20 человек в две смены.

Алексей Юхнов, заместитель директора по коммерческим вопросам швейного предприятия:

По маскам уже этого ажиотажа, который был раньше, панического даже спроса какого-то уже нет. Мы еще неделю назад отгружали практически весь свой объем выпуска на фармацию и медтехнику. На сегодняшний день мы уже имеем возможности и свободные остатки – отгружать на предприятия области и даже за пределы области. Новый вызов перед брестскими швейниками – защитные костюмы для медперсонала. Параллельно три предприятия приступили к работе. В этом конструкторском бюро только закончили с разработкой школьной формы.

Юлия Ткаченко, инженер-конструктор швейного предприятия:

Коронавирус задал свою моду. И поэтому мы сменили немножко направление на спецкостюмы для медработников. Вот здесь представлен такой комбинезон. Защитную амуницию иногда врачи вынуждены сменить несколько раз за день. А в одном только инфекционном отделении Брестской областной больницы в смену выходит до 100 медиков. Без локального производства не обойтись.

Алексей Юхнов:

Кадровый вопрос стоит вне зависимости, маски это или костюмы. Квалифицированные кадры нужны всегда, а на сегодняшний день мы испытываем некий кадровый дефицит. В первую очередь, это связано с тем, что сейчас период, когда многие люди уходят на больничные. А во-вторых, многие люди из-за ситуации с коронавирусом приняли для себя решение самостоятельно уйти в отпуск без сохранения заработной платы, хотя мы всячески призывали их этого не делать, потому что действительно сейчас есть много работы.