Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?

Новости Беларуси. Реконстукция парка имени Янки Купалы почти завершена. Обнаруженные фрагменты фундаментов бани Плавского и дома Луцкевичей решили законсервировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Совет по вопросам историко-культурного наследия при Мингорисполкоме собирался дважды, чтобы принять решение, что же делать с фрагментами фундаментов старинных зданий. Авторитетные историки определили, что весь парк является историко-культурной ценностью и выделять отдельные объекты нецелесообразно. Но и разрушать старинные фундаменты нельзя.

Поэтому принято решение законсервировать их в земле. В целом, в ходе ремонта парка заменили покрытие дорожек, инженерные сети, отремонтировали малые архитектурные формы и ограды со стороны улицы Янки Купалы.

Наталья Короткая, заместитель главного инженера ГП «УКС Центрального района»:

В парке будет также произведено озеленение и высажена клумба в виде злаковых культур. В июне мы планируем ввести объект в эксплуатацию.