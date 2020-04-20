Прямой эфир

Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?

20 апреля 2020 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Реконстукция парка имени Янки Купалы почти завершена. Обнаруженные фрагменты фундаментов бани Плавского и дома Луцкевичей решили законсервировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?-1

Совет по вопросам историко-культурного наследия при Мингорисполкоме собирался дважды, чтобы принять решение, что же делать с фрагментами фундаментов старинных зданий. Авторитетные историки определили, что весь парк является историко-культурной ценностью и выделять отдельные объекты нецелесообразно. Но и разрушать старинные фундаменты нельзя.

Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?-4

Поэтому принято решение законсервировать их в земле. В целом, в ходе ремонта парка заменили покрытие дорожек, инженерные сети, отремонтировали малые архитектурные формы и ограды со стороны улицы Янки Купалы.

Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?-7

Наталья Короткая, заместитель главного инженера ГП «УКС Центрального района»:
В парке будет также произведено озеленение и высажена клумба в виде злаковых культур. В июне мы планируем ввести объект в эксплуатацию.

Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?-10

Параллельно ведутся работы на набережной Свислочи. На реке строят фонтан на воде. А со стороны Коммунистической начинают ремонт бетонных ограждений.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Наталья Короткая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему в Беларуси чаще тестируют на коронавирус, чем в других странах? Что известно на 20 апреля
20 апреля 2020 16:50

Почему в Беларуси чаще тестируют на коронавирус, чем в других странах? Что известно на 20 апреля

Как в Минске проверяют тех, кто вынужден быть в самоизоляции? Проводим рейд и выясняем
20 апреля 2020 16:48

Как в Минске проверяют тех, кто вынужден быть в самоизоляции? Проводим рейд и выясняем

Несколько дней искали его маму. Борисовский фермер приютил бурого медвежонка
20 апреля 2020 16:42

Несколько дней искали его маму. Борисовский фермер приютил бурого медвежонка