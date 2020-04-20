Почему в Беларуси чаще тестируют на коронавирус, чем в других странах? Что известно на 20 апреля

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровили и выписались 514 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки подтверждено 457 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии 6264 человека заразились корановирусом.

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Рост выявленных случаев связан, главным образом, с обширным тестированием. В Беларуси этот показатель выше, чем во многих других странах. Для сравнения, у нас с начала февраля проведено уже 102 тысячи тестов, в то время как в Украине – чуть более 58 тысяч, в Швеции – 74 тысячи, а в Польше, где население практически в четыре раза больше, чем в Беларуси – 214 тысяч.