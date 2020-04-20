Детский сад № 60 открыли после ремонта. Что нового появилось?

Новости Беларуси. Детский сад № 60 на улице Аэродромной открыл свои двери после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Модернизация началась в январе 2019 года. За это время обновили кровлю и фасад здания. Преобразилась и территория: появились новые теневые навесы, оборудованы игровые и физкультурные площадки, зона для изучения ПДД. Сейчас дети занимаются в обновленных музыкальном и спортивном залах. Еще из новинок – комната психолога. Ремонт обошелся в 4 миллиона рублей.