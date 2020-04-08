Шьют маски, костюмы, защитные экраны. Как белорусские предприятия переориентируют свои производства

Новости Беларуси. В Витебске волонтеры и бизнесмены подключились к процессу экипировки медицинского персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шьют маски, мониторят аптеки на предмет наличия необходимых лекарств, пере-ориентируют производство.

Денис Гаврилов, инженер-технолог конструкторского бюро: Дужка изготавливается методом лазерной резки из органического стекла толщиной 4 миллиметра. Экран сделан из пленки ПЭТ. Сборка элементарная, в течение минуты буквально происходит. И надеваем еще резинку. Всё, маска готова, можно примерять.

Вот такая альтернатива тканевым маскам. Мелкосерийное производство – по 150 штук в день – наладили в витебском конструкторском бюро. Накануне щитки протестировали сами врачи. Согласно их рекомендациям, защитные экраны доработали и уже 200 штук раздали в больницы как спонсорскую помощь.

Анастасия Бут, корреспондент:

В производстве вот такие комбинезоны, как сейчас на мне, появились всего несколько дней назад. Витебскому предприятию пришлось в ускоренном порядке проходить сертификацию в Министерстве здравоохранения. Теперь здесь отшивают до 500 комплектов ежесуточно. И они тут же отправляются во все медучреждения Витебской области. Такой товар нынче в тренде.

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С середины марта это предприятие работает практически без выходных. Полностью перешло на производство одноразовых костюмов для медиков. На субподряде еще 10 мелких фабрик по всей области. Итого: в день 2 тысячи халатов, 500 комбинезонов, а к ним бахилы и шапочки.