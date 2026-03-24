Сев набирает обороты – в Минской области зерновые и зернобобовые уже засеяны на более 4 тыс. га

В Минской области темпы ярового сева набирают обороты. Зерновые и зернобобовые культуры уже занимают свыше 4 300 гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К работам активно подключились большинство районов центрального региона. Ресурсная база – от семян до техники и топлива – сформирована в полном объеме. Тему продолжит Дарья Авсюк.

В Узденском районе общий клин ранних яровых культур составляет свыше 2 600 гектаров. К севу приступило одно сельхозпредприятие. А вот в «Экспериментальной базе имени Котовского» как раз весенняя страда набирает обороты. Сейчас аграрии занимаются подкормкой озимых культур. Алексей Колядич за день проходит от 150 до 200 гектаров. Темп напрямую зависит от степени готовности техники.

Алексей Колядич, механизатор сельхозпредприятия «Экспериментальная база имени Котовского»:

Старались подготавливать заранее, потому что это же деньги все и время, сроки поджимают. Чем быстрее подкормишь, тем оно быстрее растет, чтобы без опозданий. Общая площадь озимого клина в хозяйстве – 1 900 гектаров: это 1 550 зерновых и 380, соответственно, рапса. Перезимовка культур прошла успешно – во многом, благодаря обильному снегу, который укрыл от морозов.