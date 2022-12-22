Добрая сказка для 37 ребят с особенностями в развитии. Акция «Наши дети» посетила коррекционно-развивающий центр

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогодний марафон добрых дел, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этот раз она прошла в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Центрального района. С поздравлениями к ребятам пришли представители Министерства образования. Дети приняли участие в увлекательной новогодней сказке под названием «Снежная королева». Мальчишки и девчонки с удовольствием участвовали в интерактивах, поиграли в снежки и украсили импровизированное дерево желаний.

Светлана Вербицкая, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Центрального района:

У нас сегодня была адаптированная сказка «Снежная королева». Ребята участвовали в интерактивных конкурсах, максимально здесь были родители, поэтому мы вовлекали всех участников нашего детского мероприятия.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Практически могут участвовать все желающие, это не только руководители министерств и ведомств, это и просто желающие организации, предприятия, которые хотят оказать помощь и прийти к ребятам в эти праздничные дни.