«Когда опустилась в холодную воду, у меня отнялись ноги». Белоруска начала заниматься закаливанием, чтобы поправить здоровье

С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Полюбить окунаться тоже надо успеть. Как вы пришли к этому? Вы где-то в Instagram, может, увидели – все окунаются и я пойду?