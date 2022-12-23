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«Когда опустилась в холодную воду, у меня отнялись ноги». Белоруска начала заниматься закаливанием, чтобы поправить здоровье

23 декабря 2022 06:30
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С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Полюбить окунаться тоже надо успеть. Как вы пришли к этому? Вы где-то в Instagram, может, увидели – все окунаются и я пойду?

«Когда опустилась в холодную воду, у меня отнялись ноги». Белоруска начала заниматься закаливанием, чтобы поправить здоровье-1

Анастасия Жуковская, член спортивного клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Моржи столицы»:
Я вам расскажу очень интересную историю 25-летней давности. Проблемы с вынашиванием детей – такие у меня были сложности с зачатием. Я попала в нашу белорусскую республиканскую клинику – бальнеолечение и реабилитация. Она находится на Макаенка. Там мне назначили такую процедуру, которая называется контрастные ванны. Первая процедура – меня из нее доставали. Когда опустилась в холодную воду, у меня отнялись ноги, я не смогла из нее выйти. Медсестра, мужчины, которые были в соседней ванне, меня вытягивали за ноги. На что мне врач сказала: «У вас проблема огромная с сосудами. Если вы не начнете их решать сейчас, вы их никогда не сможете содержать в форме – это ваше здоровье». Поэтому мой путь к закаливанию, реабилитации начался с поиска здоровья. Соответственно, все хорошо сложилось, поэтому этому пути уже 25 лет, как и моему сыну. Сыну немножко меньше. Путь закаливания – для меня это путь здоровья.

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# Здоровье # Здоровье # Алеся Лакина # Анастасия Жуковская # Фотофакт

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