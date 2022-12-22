«Это наш флагман». Первый белорусский ноутбук от «Горизонт» презентовали в Минске

Новости Беларуси. Первый отечественный ноутбук уже в продаже. Сегодня, 22 декабря, уникальный продукт презентовали в одном из торговых центров Минска. Его серийное производство запустили накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более масштабные планы по инновационному импортозамещению реализуют в 2023 году. Холдинг «Горизонт» обещает выпустить более 100 тысяч ноутбуков под новым брендом «H». Спойлер – цена заманчивая. Найти возможность производить ноутбуки в Беларуси было личным поручением главы государства. И, надо сказать, выполнили его оперативно. Естественно, без потери в качестве. Наш корреспондент Оксана Семашко продолжит.

Стиль, легкость и скорость. Производитель не перестает перечислять все преимущества новенького белорусского ноутбука. Под Новый год на одну исполненную мечту в Беларуси стало больше – компания «Горизонт» за считанное время выпустила в свет с производства первый отечественный ноутбук. Вся конструкторская документация, компоновка изделия, электронные печатные платы разработаны холдингом.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

Быстрый, удобный. Не скрипит, не стучит. Большой угол обозрения. Стоит гораздо лучше, чем аналоги. Мы достигли 30 % локализации. Мы видим перед собой цель, мы знаем лидера. Как говорят, следуя за лидером, ты можешь стать тоже лидером.

8 часов работы без аккумулятора, 32 гигабайта памяти, процессоры 11 поколения. Наши разработчики предлагают доступный вариант с топовой начинкой. Над созданием ноутбука с пометкой «by» трудилась команда инженеров, разработчиков, схемотехников, программистов, производственников с международным опытом работы. У холдинга немало проектов по производству электроники специально для мировых компаний.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

«Горизонт» – крупнейшее предприятие, которое находится на территории Минска. Это наш флагман. Отрадно, что они очень быстро и оперативно, несмотря на все санкционные моменты, на все высказывания, что мы не справимся и не сможем, говорят делом, что мы справляемся, мы можем, мы производим импортозамещающий продукт, который ничуть не уступает ни по техническим характеристикам, ни по ценовой категории. Конечно же, мы видим, что это наиболее приятный фактор для наших покупателей.