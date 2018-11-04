Конструктивный разговор на актуальные темы. Подводим итоги общения Президента с белорусской молодёжью

Новости Беларуси. 7 ноября еще только предстоит, а на этой неделе страна отметила 100-летие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Опять-таки к вопросу о традициях и о том, что в нашей стране не отказываются от связи с прошлым, а берут всё лучшее и строят на этом фундаменте будущее. А будущее, как известно, за молодежью.

Преемственность поколений, любовь к родине, вера в страну, самоотверженность, дружба, честность и справедливость – лейтмотивы встречи Александра Лукашенко с активом БРСМ. Президент постоянно апеллирует к этим и другим основополагающим принципам комсомола. Потому что глава государства точно знает, о чем говорит. «Если бы не было комсомола в моей жизни, я бы не был Президентом». Прямая цитата. И лучший стимул. И можно сколько угодно пытаться переписывать историю, но архивные фото- и видеоматериалы говорят сами за себя: искренность и вера в правое дело не замаскируешь и ни с чем не перепутаешь. Корреспондент Анастасия Иванникова – о прошлом, настоящем и будущем молодежных движений. Они осваивали целину, крайний Север, Дальний Восток, Сибирь, строили Байкало-Амурскую магистраль, ВАЗ, КамАЗ, Березовскую и Лукомльскую ГРЭС, многие белорусские заводы, участвовали в мелиорации земель Полесья. Всегда были в самой гуще событий. Сегодня те искренние стремления и энтузиазм можно увидеть на старых кадрах художественных фильмов и документальной хроники.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

А еще комсомольцы участвовали в «ликвидации безграмотности», индустриализации, совершали подвиги в Великой Отечественной, а в послевоенные годы поднимали народное хозяйство и восстанавливали города. Комсомольское движение от самого начала до конца нашло отражение именно здесь, в этих работах: в живописи, графике, скульптуре. Как видим, каждый может окунуться в свою «комсомольскую юность». И это особенно актуально в эти праздничные дни. Комсомол отмечает 100-летний юбилей. Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель? «Горжусь, что у меня есть такой». Михаил Захаров показал свой комсомольский билет В наше время есть уже и те, кто традиции комсомола продолжает – наша молодежь. Разглядывая «комсомольские экспонаты» тех лет, Александра Лисиченок, второй секретарь Минского районного комитета БРСМ, попутно рассказывает, что представляют собой сегодняшние активисты: деятельные, да к тому же идущие в ногу со временем.

На личной карте (на неделе демонстрировали ее, кстати, Президенту) – вся информация о пользователе. Присваивается молодежному билету и уникальный код, который говорит о принадлежности к конкретному территориальному комитету. А еще действует программа лояльности.

Такие ноу-хау, несомненно, нужны – уверена Александра. Модно и современно. И, кстати, мировая практика. Убедиться в этом девушка смогла на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Александра была здесь волонтером. Уже потом своими воспоминаниями поделилась на празднике во Дворце Независимости.

Александра Лисичёнок, второй секретарь Минского районного комитета ОО «БРСМ»:

На встрече с главой государства мне выдалась возможность сказать о том, что я волонтер. Конечно, эта встреча оставила неизгладимые впечатления. Глава государства сразу задал тон неформальности. Молодежь могла чувствовать себя очень комфортно. О той самой – деятельной и небезразличной молодежи – а еще о преемственности на неделе сказал наш Президент. И даже принес на встречу с ребятами свой комсомольский билет. Документальное подтверждение того, что комсомол объединяет все поколения.

Неудивительно, что в первую очередь Президент ставит вопрос: все же какую роль будут играть молодежные организации? Какие у них будут права? И в чем ту самую молодежь нужно поддержать? Президент Беларуси: «Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь»

Павел Алексо, первый секретарь Могилевского областного комитета ОО «БРСМ»:

Очень чистая вода. Приезжайте и угощайтесь. Кстати, сделали здесь щиты, трубу. Чтобы посидеть можно было – лавочки.

А тем временем, многие уже совершают добрые дела. Только за год эти ребята благоустроили два десятка источников. Признаются: воодушевил личный пример Президента, который многое сделал для Трофимовой кринички. Когда-то дед Александра Лукашенко – плотник Трофим – обустроил родник. Пять лет назад глава государства вдохнул новую жизнь в излюбленное еще в детстве «место силы».

Эстафету по благоустройству переняла молодежь. Тем более, наводить красоту есть где. Не зря Могилевскую область неофициально называют краем животворных криниц.

Павел Алексо:

В планах у нас не только благоустроить, элементарно повесить кружку, подход очистить от травы. В перспективе разработать маршрут туристический по нашим криницам. А ведь еще молодежь активно участвует в студотрядовском движении. Сервисные, строительные, экологические, медицинские, педагогические, производственные, сельскохозяйственные и животноводческие – всего в этом сезоне было создано более 300 студотрядов. Только в Минске в 2018 году отряды работали почти на двух сотнях объектов. Больше было занято на фабриках и заводах, около 20 % – в строительстве, столько же в педагогической сфере.

А тем временем, для Марии Соловьевой педагогика, а точнее, тренерская деятельность, уже стала профессией. В танец пришла в три года. За 16 лет были взлеты и падения, слезы и улыбки… Девушка и сейчас продолжает выступать на разного рода конкурсах, но теперь все чаще как тренер. Собственную школу бального танца девушка открыла в 18 лет. Уверена, по-настоящему деятельную молодежь в нашей стране поддержат всегда. В этом смогла убедиться лично на встрече во Дворце Независимости. Сидела в первых рядах. «Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом Получилась действительно насыщенная идеями и новостями встреча. Предложений звучало немало. Причем касались они самых разных сфер. К примеру, присвоить Дворцу Независимости статус историко-культурной ценности или показывать на экранах страны ролики с белорусскими красотами. Идеи Александр Лукашенко поддержал.

Мне очень понравилось, что была создана легкая атмосфера. Были внесены очень интересные предложения.