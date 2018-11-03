«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом

Новости Беларуси. Продолжаем цикл репортажей на тему «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – Мария Соловьева из Витебска. Девушка в 2018 году победила в национальном межвузовском конкурсе «Королева Весна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А на международном этапе стала первой вице-мисс. В начале этой недели она, как и сотни самых активных молодых людей Беларуси, была приглашена на встречу с Президентом. Своими впечатлениями девушка поделилась с корреспондентом СТВ Анастасией Аласанией.

Тетя Сергеевна, она же Мария Соловьева. Так по-домашнему преподавателя называют ее маленькие воспитанники. Сама Маша в танец пришла, как и Лера, в три года. За 16 лет были взлеты и падения, слезы и улыбки… Девушка продолжает выступать на разного рода конкурсах, но теперь все чаще в виде тренера.

Мария Соловьева, студент ВГУ им. Машерова:

У меня большое количество деток, с которыми я безумно люблю работать, потому что это детки. Они такие добрые, такие милые и всегда несут только тепло и радость. В 18 лет она открыла собственную школу бального танца. С детьми занимается по вечерам. А днем учат ее. Мария – студент 3 курса. Преуспевает в учебе, в работе.

Ни одна важная для региона встреча не обходится без девушки. Она и на конференции выступит, и дерево посадит. А на неделе поучаствовала и во встречи молодежи с главой государства.

Мария Соловьева:

Раньше я не видела Президента вблизи, только издали. И когда посидела рядом с таким человеком, зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью… Действительно, Александр Григорьевич очень открытый, очень креативный человек. В 14 лет Маша вступила в ряды Белорусского республиканского союза молодежи. Была секретарем первички. А уже в университете прославила Витебск на всю страну. Мария Соловьева:

Белорусский республиканский союз молодежи дает молодежи развиваться. Они могут показать свои творческие способности, научные способности. Это действительно здорово. Потому что сейчас есть очень много пагубных влияний. И БРСМ старается от них оттолкнуть людей, чтобы они действительно развивались, выходили на улицу, общались и просто шли вперед.