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  • «Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом

«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом

03 ноября 2018 18:59
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Новости Беларуси. Продолжаем цикл репортажей на тему «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – Мария Соловьева из Витебска. Девушка в 2018 году победила в национальном межвузовском конкурсе «Королева Весна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А на международном этапе стала первой вице-мисс.

В начале этой недели она, как и сотни самых активных молодых людей Беларуси, была приглашена на встречу с Президентом. Своими впечатлениями девушка поделилась с корреспондентом СТВ Анастасией Аласанией.

«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом-1

Тетя Сергеевна, она же Мария Соловьева. Так по-домашнему преподавателя называют ее маленькие воспитанники. Сама Маша в танец пришла, как и Лера, в три года. За 16 лет были взлеты и падения, слезы и улыбки… Девушка продолжает выступать на разного рода конкурсах, но теперь все чаще в виде тренера.

«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом-4

«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом-6

Мария Соловьева, студент ВГУ им. Машерова:
У меня большое количество деток, с которыми я безумно люблю работать, потому что это детки. Они такие добрые, такие милые и всегда несут только тепло и радость.

В 18 лет она открыла собственную школу бального танца. С детьми занимается по вечерам. А днем учат ее. Мария – студент 3 курса. Преуспевает в учебе, в работе.

«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом-9

«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом-11

Ни одна важная для региона встреча не обходится без девушки. Она и на конференции выступит, и дерево посадит. А на неделе поучаствовала и во встречи молодежи с главой государства.

«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом-14

Мария Соловьева:
Раньше я не видела Президента вблизи, только издали. И когда посидела рядом с таким человеком, зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью…

Действительно, Александр Григорьевич очень открытый, очень креативный человек.

В 14 лет Маша вступила в ряды Белорусского республиканского союза молодежи. Была секретарем первички. А уже в университете прославила Витебск на всю страну.

Мария Соловьева:
Белорусский республиканский союз молодежи дает молодежи развиваться. Они могут показать свои творческие способности, научные способности. Это действительно здорово. Потому что сейчас есть очень много пагубных влияний. И БРСМ старается от них оттолкнуть людей, чтобы они действительно развивались, выходили на улицу, общались и просто шли вперед.

«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом-17

Анастасия Аласания, СТВ:
БРСМ сохранил все те добрые традиции, которые зародились в комсомоле. Например, студотрядовское движение. В 2018 году ему исполняется 55 лет. Наши ребята строят больницы, воспитывают школьников, собирают урожай. А опыт белорусского союза молодежи готовы перенимать в Молдове, Казахстане, Узбекистане и других странах постсоветского пространства.

# БРСМ # общество # Анастасия Аласания # Фотофакт

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