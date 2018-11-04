Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель?

Что общего может быть у Валентины Матвиенко, Валерии и Ангелы Меркель? А еще у Геннадия Зюганова и Льва Лещенко?

К примеру, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не один год была комсомольским лидером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И когда-то кардинально изменила жизнь университета – благодаря ей стали проходить музыкальные вечера.