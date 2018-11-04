Прямой эфир

Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель?

04 ноября 2018 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что общего может быть у Валентины Матвиенко, Валерии и Ангелы Меркель? А еще у Геннадия Зюганова и Льва Лещенко?

К примеру, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не один год была комсомольским лидером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И когда-то кардинально изменила жизнь университета – благодаря ей стали проходить музыкальные вечера.

Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель?-1

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и сегодня с ностальгией вспоминает студенческие стройотряды.

Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель?-4

Комсоргом сборной Советского Союза была и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Временем удивительных историй свою комсомольскую юность называют народный артист РСФСР Лев Лещенко и певица Валерия.

Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель?-6

А, к примеру, канцлер Германии Ангела Меркель после поступления в университет вступила в «Союз свободной немецкой молодежи», или Восточногерманский комсомол.

Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель?-9

Там Меркель, как рассказывает, занималась «исключительно культурной работой». Одним словом, комсомол в свое время объединял всех.

Конструктивный разговор на актуальные темы. Подводим итоги общения Президента с белорусской молодёжью

«Горжусь, что у меня есть такой». Михаил Захаров показал свой комсомольский билет

Белоруска Александра Лапко покорила Эльбрус и создала гемосорбент, применяемый в онкологии

Аналогов нет в мире. Белорус Александр Сергиенко создал уникальный проект комплекса для воркаута

# Звезды # Валерия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек
04 ноября 2018 12:23

Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек

Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью
04 ноября 2018 12:19

Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью

В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли
04 ноября 2018 12:06

В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли