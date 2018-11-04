Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель?

Что общего может быть у Валентины Матвиенко, Валерии и Ангелы Меркель? А еще у Геннадия Зюганова и Льва Лещенко?
К примеру, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не один год была комсомольским лидером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И когда-то кардинально изменила жизнь университета – благодаря ей стали проходить музыкальные вечера.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и сегодня с ностальгией вспоминает студенческие стройотряды.
Комсоргом сборной Советского Союза была и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Временем удивительных историй свою комсомольскую юность называют народный артист РСФСР Лев Лещенко и певица Валерия.
А, к примеру, канцлер Германии Ангела Меркель после поступления в университет вступила в «Союз свободной немецкой молодежи», или Восточногерманский комсомол.