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«Горжусь, что у меня есть такой». Михаил Захаров показал свой комсомольский билет

04 ноября 2018 19:51
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Новости Беларуси. С одним из проверенных временем комсомольцев встречаемся на... улице Комсомольской! Совсем недавно она стала пешеходной, а одновременно и центром молодежной жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В чем-то символично.

«Горжусь, что у меня есть такой». Михаил Захаров показал свой комсомольский билет-1

«Горжусь, что у меня есть такой». Михаил Захаров показал свой комсомольский билет-3

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Хорошо, что он у меня остался. Я горжусь, что у меня есть такой. У меня есть паспорт СССР, военный билет и комсомольский.

«Горжусь, что у меня есть такой». Михаил Захаров показал свой комсомольский билет-6

Он все еще хранит дома свой комсомольский билет. И до сих пор помнит, как сложно было тогда попасть в комсомол. Михаил Захаров – советский хоккеист, главный тренер минского хоккейного клуба «Юность», заслуженный тренер нашей страны. В свое время за сборную Беларуси провел 17 матчей. Внушительная спортивная карьера. Есть что вспомнить и про «дела комсомольские».

«Горжусь, что у меня есть такой». Михаил Захаров показал свой комсомольский билет-9

Михаил Захаров:
Во-первых, без комсомола ты за границу не попадешь. А так как ты являешься игроком сборной Советского Союза, все должны быть комсомольцы. Нелегко было попасть в комсомол, на всю жизнь запомнил. Помог директор в интернате спортивном, и меня так взяли.

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# Белорусские спортсмены # общество # Михаил Захаров # Фотофакт

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