«Горжусь, что у меня есть такой». Михаил Захаров показал свой комсомольский билет

Новости Беларуси. С одним из проверенных временем комсомольцев встречаемся на... улице Комсомольской! Совсем недавно она стала пешеходной, а одновременно и центром молодежной жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В чем-то символично.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Хорошо, что он у меня остался. Я горжусь, что у меня есть такой. У меня есть паспорт СССР, военный билет и комсомольский.