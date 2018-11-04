Белоруска Александра Лапко покорила Эльбрус и создала гемосорбент, применяемый в онкологии

Новости Беларуси. Александра Лапко – победитель конкурса «100 идей для Беларуси» – создала и запатентовала уникальный гемосорбент, который может применяться в онкологии и при трансплантации органов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Аналоги в мире есть, но в разы дороже.

В числе прочих приглашенных на неделе она стала гостьей праздника во Дворце Независимости и имела возможность рассказать о своих творческих идеях Президенту.

А еще Анастасию называют «покорившей Эльбрус». Высота 5642 метра для девушки вместе с мужем – дебют в альпинизме. Впрочем, впервые на самой высокой точке Европы побывал и флаг.