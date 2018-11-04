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Белоруска Александра Лапко покорила Эльбрус и создала гемосорбент, применяемый в онкологии

04 ноября 2018 19:51
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Новости Беларуси. Александра Лапко – победитель конкурса «100 идей для Беларуси» – создала и запатентовала уникальный гемосорбент, который может применяться в онкологии и при трансплантации органов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Аналоги в мире есть, но в разы дороже.

Белоруска Александра Лапко покорила Эльбрус и создала гемосорбент, применяемый в онкологии-1

Белоруска Александра Лапко покорила Эльбрус и создала гемосорбент, применяемый в онкологии-3

В числе прочих приглашенных на неделе она стала гостьей праздника во Дворце Независимости и имела возможность рассказать о своих творческих идеях Президенту.

А еще Анастасию называют «покорившей Эльбрус». Высота 5642 метра для девушки вместе с мужем – дебют в альпинизме. Впрочем, впервые на самой высокой точке Европы побывал и флаг.

Белоруска Александра Лапко покорила Эльбрус и создала гемосорбент, применяемый в онкологии-6

Александра даже возьмет его с собой на встречу во Дворец Независимости. Говорит, семейная реликвия.

Белоруска Александра Лапко покорила Эльбрус и создала гемосорбент, применяемый в онкологии-9

А во время откровенной беседы озвучит свои предложения по популяризации госсимволики нашему Президенту и всем ребятам. Их глава государства поддержит.

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# Одаренная молодежь # общество # Фотофакт

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