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Аналогов нет в мире. Белорус Александр Сергиенко создал уникальный проект комплекса для воркаута

04 ноября 2018 19:52
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Новости Беларуси. Александр Сергиенко разработал уникальный проект комплекс для занятия воркаутом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такой уникальный спортивный уличный комплекс уж точно будет одним из лучших в Беларуси – заверяет председатель Федерации воркаута. Будет чем удивить и участников международных соревнований. И ведь интерес к воркауту в Беларуси возник еще в 2011 году.

Аналогов нет в мире. Белорус Александр Сергиенко создал уникальный проект комплекса для воркаута-1

Александр Сергиенко, руководитель МСОО «Федерация воркаут»:
Про этот комплекс мы рассказали главе государства, рассказали про этот проект. Он требует небольшой доработки. Здесь есть территория для паркура, для скейтбординга, здесь есть одна из лучших площадок воркаута.

Аналогов нет в мире. Белорус Александр Сергиенко создал уникальный проект комплекса для воркаута-4

А еще придумали специальный разборный навес. Что и говорить, хобби полезное: во время тренировки на турнике может быть задействовано более 300 мышц.

Аналогов нет в мире. Белорус Александр Сергиенко создал уникальный проект комплекса для воркаута-7

Аналогов нет в мире. Белорус Александр Сергиенко создал уникальный проект комплекса для воркаута-9

Александр Сергиенко:
Для различных субкультур именно такого комплекса нет нигде в Беларуси. Что касается воркаут-зоны, она уникальна: ей нет аналогов в мире.

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# Одаренная молодежь # общество # Александр Сергиенко # Фотофакт

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