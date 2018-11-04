Аналогов нет в мире. Белорус Александр Сергиенко создал уникальный проект комплекса для воркаута

Новости Беларуси. Александр Сергиенко разработал уникальный проект комплекс для занятия воркаутом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Такой уникальный спортивный уличный комплекс уж точно будет одним из лучших в Беларуси – заверяет председатель Федерации воркаута. Будет чем удивить и участников международных соревнований. И ведь интерес к воркауту в Беларуси возник еще в 2011 году.
Александр Сергиенко, руководитель МСОО «Федерация воркаут»:
Про этот комплекс мы рассказали главе государства, рассказали про этот проект. Он требует небольшой доработки. Здесь есть территория для паркура, для скейтбординга, здесь есть одна из лучших площадок воркаута.
А еще придумали специальный разборный навес. Что и говорить, хобби полезное: во время тренировки на турнике может быть задействовано более 300 мышц.