Аналогов нет в мире. Белорус Александр Сергиенко создал уникальный проект комплекса для воркаута

Новости Беларуси. Александр Сергиенко разработал уникальный проект комплекс для занятия воркаутом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такой уникальный спортивный уличный комплекс уж точно будет одним из лучших в Беларуси – заверяет председатель Федерации воркаута. Будет чем удивить и участников международных соревнований. И ведь интерес к воркауту в Беларуси возник еще в 2011 году.

Александр Сергиенко, руководитель МСОО «Федерация воркаут»:

Про этот комплекс мы рассказали главе государства, рассказали про этот проект. Он требует небольшой доработки. Здесь есть территория для паркура, для скейтбординга, здесь есть одна из лучших площадок воркаута.