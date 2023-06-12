«Мы уже лет 15 говорили: нужны равные условия хозяйствования». Узнали, кто предложил сделать из ИП юрлица

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Почему Союзы предпринимательства, в том числе ваш, занимают окопную позицию? Государство инициирует, стреляет, а вы только отстреливаетесь и сидите в бункерах. Где ваша инициатива? Почему вы не предлагаете новые форматы для предпринимательства?

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Как раз таки это реализовано наше предложение, потому что Союз объединяет юридические лица. И наш Союз всегда говорил о равных условиях. Мы уже лет 15 говорили: давайте сделаем равные условия хозяйствования. Мы даже говорили о том, что можно сделать проще. Например, как в Германии. Как только индивидуальный предприниматель принимает наемный труд, он тут же приравнивается к юридическому лицу. Можно ничего не делать. Можно издать указ и сказать: есть наемный работник – ты сразу же юридическое лицо. Алена Сырова, СТВ:

Почему мы на это не пошли? Ведь это очень простая схема.