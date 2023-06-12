«Мы уже лет 15 говорили: нужны равные условия хозяйствования». Узнали, кто предложил сделать из ИП юрлица
Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Почему Союзы предпринимательства, в том числе ваш, занимают окопную позицию? Государство инициирует, стреляет, а вы только отстреливаетесь и сидите в бункерах. Где ваша инициатива? Почему вы не предлагаете новые форматы для предпринимательства?
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Как раз таки это реализовано наше предложение, потому что Союз объединяет юридические лица. И наш Союз всегда говорил о равных условиях. Мы уже лет 15 говорили: давайте сделаем равные условия хозяйствования. Мы даже говорили о том, что можно сделать проще. Например, как в Германии. Как только индивидуальный предприниматель принимает наемный труд, он тут же приравнивается к юридическому лицу. Можно ничего не делать. Можно издать указ и сказать: есть наемный работник – ты сразу же юридическое лицо.
Алена Сырова, СТВ:
Почему мы на это не пошли? Ведь это очень простая схема.
Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы решили не делать революцию, мы решили эволюционным путем. Разные мнения на этот счет. Мы понимаем, что у нас порядка 250 тысяч людей, которые связаны с индивидуальными предпринимателями, как сами ИП, так и наемные лица. Мы анализировали виды деятельности, в которых работают. Мы понимаем, что процентов 35-40 – это торговля. Около 20 % – услужные виды. 8 % промышленности, 8 % строительства. Для кого-то революция не нужна, нужно дать им возможность этого бесшовного перехода.
Татьяна Бранцевич:
Было интересное предложение, но мы еще не знаем, как его оформить. Дети с 14 лет имеют право работать. А ИП или физическое лицо реализовать свою предпринимательскую идею может в 14 лет? А сколько у нас детей в интернете на рекламе работают?
Кирилл Казаков, СТВ:
Они с 12 лет начинают торговать на «Куфаре» вещами. Это предпринимательство? Предпринимательство. Купил кроссовки – продал кроссовки.
Татьяна Бранцевич:
Это тоже наша бизнес-среда.
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