Константин Придыбайло: «На Западе начался геноцид нормальности»

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Цифровой ГУЛАГ у них там. А что мы хотели? Я всегда говорил, что в России и Беларуси больше свободы слова, больше в принципе свободы, нежели на Западе. На Западе начался геноцид нормальности – это меня больше всего напрягает. Потому что на Западе нельзя быть нормальным мужиком, нормальной девушкой. Ты либо должен быть трансформером, как говорит Александр Лукашенко, трансгендером, геем, любить себе подобных, страшных трансформеров. На Западе невозможно писать все, что ты думаешь. Мы видим, что происходило с Twitter до покупки Маском. Это же была одна из самых громких сенсаций, когда Илон Маск начал публиковать внутренние документы Twitter, где конкретно было прописано, что нужно пессимизировать твиты с Трампом, что куча пользователей были заблокированы, потому что их взгляд как-то не совпадали с политикой Twitter. То же самое мы видим в Facebook – компания Meta в России запрещена. Был же еще прикол, что Дмитрий Хохлов пытался в Facebook отсудить, что его дискредитируют за его фамилию. Нельзя было написать Дмитрия Хохлова – сразу комментарии стирались, потому что это было в несколько ином контексте. Поэтому Россия и Беларусь становятся островком здравого смысла, свободы, нормальности.

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