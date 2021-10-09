Константин Придыбайло: «Григорий Азарёнок стал звездой российского интернета»

Новости Беларуси. Попытки разорвать Беларусь и Россию не прекращаются. В ход идут различные манипуляции и подтасовки. Активнее всего на этом поприще стараются Украина, Польша и Литва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Ситуация с «Комсомольской правдой» была триггером, чтобы разрушить теплые отношения между Россией и Беларусью

Григорий Азаренок, СТВ:

Наш самый большой друг на телеканале RТ. В эфире Константин Придыбайло. Костя, спасибо тебе, ты очень хорошо знаешь внутреннюю ситуацию в Беларуси и доносишь ее до россиян. И твоя позиция по «Комсомольской правде в Беларуси» самая точная. Ты, что называется, в курсе темы. Константин Придыбайло, журналист RТ:

Ситуация с «Комсомольской правдой в Беларуси» была одним из тех триггеров, которые хотели использовать, чтобы разрушить те теплые отношения между Россией и Беларусью, которые на самом деле за последние два года произвели просто колоссальное развитие. Конечно, те люди, которые не хотят укрепления связей между Россией и Беларусью – интеграции, Союзного государства, о котором говорили в последние дни и месяцы очень много, они, конечно, начали это использовать из разряда «вот, режим Лукашенко лютует, российское издание закрыли» и так далее. На самом деле, если разобраться, то российского там было не совсем много чего. Там зачастую на протяжении последних лет было больше антироссийского и русофобского, нежели именно российского. Там только название – «Комсомольская правда».

Константин Придыбайло:

Если копнуть в историю, то это советское название. Под этой советской вывеской, даже до сих пор, если вбить определенные темы, определенные заголовки, можно найти, как людей призывали на празднование БНР-100, рассказывали о том, как было здорово, рассказывали о разных митингах. И даже некоторые адвокаты давали советы, условно говоря, синим […] в прошлом году. О чем говорит? Мне кажется, в этой ситуации как раз таки было давно понятно. Но что произошло? Очередная красная линия была просто перепрыгнута, и, к сожалению, она была связана с трагедией. И вот здесь уже, конечно, нервы лопнули, и часть людей, которые действительно имеют в голове что-то патриотическое, что-то понятное, связанное именно с мозгами, они поняли, что так делать нельзя. Я бы не стал это сравнивать с опросом телеканала «Дождь», но еще чуть-чуть и «Комсомольская правда в Беларуси», я думаю, с некоторыми сотрудниками до этого бы докатилась. Григорий Азаренок:

Впереди Высший госсовет. Чего ты ждешь от интеграции? Белорусы – это самый любимый народ россиян Константин Придыбайло:

В России, безусловно, абсолютно спокойно и с удовольствием наблюдают за тем, что происходит в отношениях между Россией и Беларусью. Понятно, что часть общества, которая, мягко говоря, оппозиционно настроена, они так же тупо верят, что президент Беларуси – это Светлана Тихановская, а президент России – это Алексей Навальный – с ними уже разговаривать, собственно, наверное, и не о чем. Это больше медицинский вопрос.