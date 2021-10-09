«Любим безмерно свою страну». Участники автопробега рассказали, зачем поехали в Столбцовский район

Новости Беларуси. «Патриоты Беларуси» 9 октября проводят новый автопробег. Маршрут – на родину Якуба Коласа, Столбцовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправление, как всегда, от площадки у «Лебяжьего», но собрались 9 октября участники автопробега раньше обычного. Путь неблизкий, а дел немало – осадить деревья, навести порядок. Но ранний подъем и грандиозные планы не пугают постоянных участников. Людей традиционно много.

Светлана Сокол, участник автопробега:

Мы здесь, потому что просто не мыслим себя уже без автопробегов, не мыслим себя без нашего Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси». Все являемся его членами. Любим безмерно свою страну, своих друзей новых, которых мы здесь получили. Это люди с необыкновенной широкой душой, добрым сердцем, отзывчивые. Мы здесь все одна семья. Мы здесь только по зову сердца находимся. На природу – не только за свежим воздухом, но и для того, чтобы оставить после себя след – не от шин. Автомобили подождут, ведь за плечами уже столько километров и добрых дел.

Анна Харута, заместитель председателя общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Сколько было автопробегов, уже давно сложно сказать, потому что они даже иногда не раз в неделю, несколько раз в неделю люди собираются. Только за две недели поездок по Беларуси мы накрутили более шести с половиной тысяч. Поэтому, я думаю, что в сотни раз больше мы накрутили за год. Если суммарно брать все автопробеги, которые проводились с августа прошлого года по всей нашей стране, то, я думаю, такое количество примерно и будет. Погода в помощь, и грандиозные планы высадить10 гектаров леса уже не кажутся такими неподъемными, когда рядом единомышленники и профессионалы. Сотрудники лесхоза напоминают, как все сделать правильно, чтобы саженцы прижились и миссия была выполнена.

Геннадий Григорович, инженер по лесовосстановлению Столбцовского лесхоза:

Люди не профессионалы, так сказать. Будем смотреть по факту, как оно получится. Если посадим здесь около гектара и чуть больше, будет очень хорошо. Схема посадки здесь – восемь елей, два клена. То есть это два ряда кленов и восемь рядов елей. Сегодня с представителями сажаем только елку. Самое важное – выкопать хорошую ямку, посадить туда саженец дерева, хорошенько его прижать.