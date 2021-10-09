Прямой эфир

Министр лесного хозяйства Беларуси: «Ни одного куба древесины из страны не вывозится»

09 октября 2021 16:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В нынешней акции «Чистый лес» приняли участие около 40 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К работе подключился и глава Министерства лесного хозяйства. Виталий Дрожжа вместе с коллегами трудился в Молодечненском районе.  

Не упустила возможность пообщаться с профильным министром корреспондент Алена Сырова. 10 октября в итоговой программе «Неделя» выйдет полная версия интервью. Виталий Дрожжа ответил и на провокационные вопросы.  

Алена Сырова, корреспондент:  
Поговаривают, что вы все равно продаете, составами целыми вывозите круглую необработанную древесину.  

Министр лесного хозяйства Беларуси: «Ни одного куба древесины из страны не вывозится»-1

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:  
Пока у меня голова – моя лично – на моих плечах. Несколько лет назад мне Президент сказал: если хоть один куб древесины в круглом виде выйдет за пределы республики, персонально отвечаешь головой. Поэтому я абсолютно ответственно заявляю, что ни одного куба древесины из страны не вывозится.  

Виталий Дрожжа об акции «Чистый лес»: для нас важно, чтобы такие мероприятия служили диалоговыми площадками. Читайте здесь.  

# Государственная лесная политика # общество # Виталий Дрожжа # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что происходит в лесной отрасли Беларуси и хватит ли белорусам сахара? Анонс программы «Неделя»
09 октября 2021 16:10

Что происходит в лесной отрасли Беларуси и хватит ли белорусам сахара? Анонс программы «Неделя»

Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?
09 октября 2021 15:50

Придут осенние дожди, ночью возможны заморозки. Бабье лето в Беларуси закончилось?

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?
09 октября 2021 15:13

«Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним?