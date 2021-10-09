Министр лесного хозяйства Беларуси: «Ни одного куба древесины из страны не вывозится»

Новости Беларуси. В нынешней акции «Чистый лес» приняли участие около 40 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К работе подключился и глава Министерства лесного хозяйства. Виталий Дрожжа вместе с коллегами трудился в Молодечненском районе.

Не упустила возможность пообщаться с профильным министром корреспондент Алена Сырова. 10 октября в итоговой программе «Неделя» выйдет полная версия интервью. Виталий Дрожжа ответил и на провокационные вопросы.

Алена Сырова, корреспондент:

Поговаривают, что вы все равно продаете, составами целыми вывозите круглую необработанную древесину.