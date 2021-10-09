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В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим

09 октября 2021 17:13
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Новости Беларуси. В Беларуси вступило в силу постановление Минздрава об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магазины, транспорт, кафе, театры – теперь только в средствах защиты. Меры приняты ведомством из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 9 октября цифры по сводке Министерства здравоохранения опять приблизились к 2 000 пациентам с COVID-19. Медики призывают вакцинироваться, а заинтересованные службы вышли 9 октября на мониторинг: как белорусы соблюдают масочный режим?  

Тему продолжит Виктор Пралич.  

В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим-1

Виктор Пралич, корреспондент:
С сегодняшнего дня ношение маски – обязательный пропуск во все общественные места. В официальном постановлении даже напомнили, как правильно ее носить. Маска должна закрывать подбородок, рот и нос. К примеру, в таком виде вас имеют право не обслужить на кассе.  

В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим-4

Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, маску.  

На одной из автозаправочных станций Витебска такая просьба к клиентам была и раньше. Сотрудники признаются, что если до вчерашнего дня им приходилось закрывать глаза на отсутствие защитных средств, то сейчас приходиться закрывать рот и нос покупателям маской.

В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим-7

Ольга Босая, оператор АЗС:
Разные клиенты бывают, и каждый реагирует по-разному. Мы всех стараемся уведомлять. Если нет с собой, то рекомендуем приобрести у нас. У нас в наличии маски, в продаже. Запасов хватает.  

Хватает ли масок, антисептиков, есть ли указатели для соблюдения дистанции – на это обращают внимание уже специалисты санитарной службы. Сразу несколько общественных объектов 9 октября промониторили в Витебске – АЗС, кинотеатр, ратуша, магазины – масочный «этикет» не нарушен.  

В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим-10

Виктор Седунов, заведующий отделением гигиены Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного питания:
Чтобы предупредить дальнейший рост заболеваемости по COVID-инфекции, введены более жесткие ограничительные мероприятия, которые в целом должны дать положительный эффект.  

В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим-13

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Как должна носиться маска? Она должна закрывать нос, рот и подбородок. Мы наблюдаем во многих случаях, когда население носит маску и под подбородком, и под носом. Контролировать несомненно будет санитарно-эпидемиологическая служба. На первом этапе мы будем проводить мониторинг и убеждать наше население к соблюдению дистанции и ношению медицинских масок.  

Сегодня белорусы должны понять, что принятые меры – это забота государства о каждом из нас, ведь надевать маску заставлять никто не будет. Это ответственность каждого.  

В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим-16

На работе я хожу в маске, работаю. И как бы нормально. Может, это и нормально, и хорошо, чтобы обезопасить каждого человека.  

В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим-19

Вот, видите? Вот муж, вот мы. И с собой еще маски запасные, да. Но я сейчас заметила, что в троллейбусе не все были в масках. Большинство, но некоторые без масок были все-таки еще. Но мы вчера это слыхали, поэтому сразу надели маски. Я считаю, что надо. Потому что мы хотим избавиться от коронавируса.  

В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим-22

Это нужно, это эффективно. мы медработник и учитель. Обязательно. Очень все серьезно в этой жизни.  

В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим-25

Самым эффективным методом защиты от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. И если год назад люди с нетерпением ждали возможности привиться, сегодня это доступно каждому. Пункты вакцинации теперь работают повсюду – это поликлиники, торговые центры, метро, вокзалы. А в Новополоцке поставить укол можно даже в музее или библиотеке.  

# Коронавирус # общество # Виктор Пралич # Ольга Босая # Виктор Седунов # Александр Тарасенко

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