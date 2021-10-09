В магазине, в транспорте – только в маске. Посмотрите, как белорусы соблюдают масочный режим

Новости Беларуси. В Беларуси вступило в силу постановление Минздрава об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магазины, транспорт, кафе, театры – теперь только в средствах защиты. Меры приняты ведомством из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 9 октября цифры по сводке Министерства здравоохранения опять приблизились к 2 000 пациентам с COVID-19. Медики призывают вакцинироваться, а заинтересованные службы вышли 9 октября на мониторинг: как белорусы соблюдают масочный режим? Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

С сегодняшнего дня ношение маски – обязательный пропуск во все общественные места. В официальном постановлении даже напомнили, как правильно ее носить. Маска должна закрывать подбородок, рот и нос. К примеру, в таком виде вас имеют право не обслужить на кассе.

Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, маску. На одной из автозаправочных станций Витебска такая просьба к клиентам была и раньше. Сотрудники признаются, что если до вчерашнего дня им приходилось закрывать глаза на отсутствие защитных средств, то сейчас приходиться закрывать рот и нос покупателям маской.

Ольга Босая, оператор АЗС:

Разные клиенты бывают, и каждый реагирует по-разному. Мы всех стараемся уведомлять. Если нет с собой, то рекомендуем приобрести у нас. У нас в наличии маски, в продаже. Запасов хватает. Хватает ли масок, антисептиков, есть ли указатели для соблюдения дистанции – на это обращают внимание уже специалисты санитарной службы. Сразу несколько общественных объектов 9 октября промониторили в Витебске – АЗС, кинотеатр, ратуша, магазины – масочный «этикет» не нарушен.

Виктор Седунов, заведующий отделением гигиены Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного питания:

Чтобы предупредить дальнейший рост заболеваемости по COVID-инфекции, введены более жесткие ограничительные мероприятия, которые в целом должны дать положительный эффект.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Как должна носиться маска? Она должна закрывать нос, рот и подбородок. Мы наблюдаем во многих случаях, когда население носит маску и под подбородком, и под носом. Контролировать несомненно будет санитарно-эпидемиологическая служба. На первом этапе мы будем проводить мониторинг и убеждать наше население к соблюдению дистанции и ношению медицинских масок. Сегодня белорусы должны понять, что принятые меры – это забота государства о каждом из нас, ведь надевать маску заставлять никто не будет. Это ответственность каждого.

На работе я хожу в маске, работаю. И как бы нормально. Может, это и нормально, и хорошо, чтобы обезопасить каждого человека.

Вот, видите? Вот муж, вот мы. И с собой еще маски запасные, да. Но я сейчас заметила, что в троллейбусе не все были в масках. Большинство, но некоторые без масок были все-таки еще. Но мы вчера это слыхали, поэтому сразу надели маски. Я считаю, что надо. Потому что мы хотим избавиться от коронавируса.

Это нужно, это эффективно. мы медработник и учитель. Обязательно. Очень все серьезно в этой жизни.