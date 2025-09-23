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Жителей Филиппин эвакуировали из-за супертайфуна «Рагаса»

23 сентября 2025 06:21
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Жители северных территорий Филиппин эвакуированы из-за супертайфуна «Рагаса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун вызвал массовую эвакуацию и закрытие учреждений на Филиппинах. Читайте здесь.

Он вызвал проливные дожди. По данным синоптиков, скорость ветра достигала 215 километров в час. Тайфун вышел на берег, что повысило риск штормовых нагонов. Волны достигали высоты в три метра. Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий приведено в полную боевую готовность. Сейчас «Рагаса» следует к побережью соседней южной китайской провинции Гуандун.

# Природные катаклизмы

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