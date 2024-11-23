Могилёв принимает второй день акции «Марафон единства»

Выставки, городской квест, знаковые встречи и грандиозное шоу «Время выбрало нас». «Марафон единства» принимает Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставки, городской квест, знаковые встречи и грандиозное шоу «Время выбрало нас». «Марафон единства» принимает Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С каждым новым городом республиканская общественно-культурная акция становится еще масштабнее и ярче. Объединяет тысячи любящих страну белорусов. В эти минуты внимание горожан и гостей города приковано к торжественной церемонии открытия нового арт-объекта.
Дом, который украшает мурал, находится по улице Фатина. Это подарок «Марафона единства» областному центру и важный месседж – «Будущее Беларуси в твоих руках». В основе художественной композиции – ладони родителей и ребенка, которые держат карту Беларуси на фоне живописной природы. Как символ любви к Родине и сохранения семейных ценностей.
Хочу дочери привить любовь к своему городу, замечать вот такие красивые арт-объекты. И чтобы каждый момент она замечала и радовалась и относилась к этому настолько же патриотично, как и я. Потому что я рьяный патриот своей страны, своего города.
Национальный детский технопарк в областном центре творчества организовал интерактивную площадку. Представлены самые разные образовательные направления: авиакосмические технологии, архитектура, дизайн, виртуальная и дополненная реальность, инженерная экология. Экспонаты можно подержать в руках и даже совершить с ними прогулку.