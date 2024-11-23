Могилёв принимает второй день акции «Марафон единства»

С каждым новым городом республиканская общественно-культурная акция становится еще масштабнее и ярче. Объединяет тысячи любящих страну белорусов. В эти минуты внимание горожан и гостей города приковано к торжественной церемонии открытия нового арт-объекта.

Дом, который украшает мурал, находится по улице Фатина. Это подарок «Марафона единства» областному центру и важный месседж – «Будущее Беларуси в твоих руках». В основе художественной композиции – ладони родителей и ребенка, которые держат карту Беларуси на фоне живописной природы. Как символ любви к Родине и сохранения семейных ценностей.