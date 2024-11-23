Хренин: «Нужно доказывать, что мы готовы защищать нашу Родину!» Новобранцы белорусской армии приняли присягу

Достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость своей страны. Новобранцы белорусской армии приняли присягу. Клятву сегодня произнесли тысячи молодых ребят. Призывники прошли курс молодого бойца и вскоре приступят к полноценной службе в различных родах войск. Торжественный ритуал прошел в присутствии родных и близких бойцов. И этот день юноши, которые с этого момента становятся настоящими мужчинами, запомнят на всю жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школа мужества – репортаж Алины Мычко.

Слова клятвы сегодня звучали в воинских частях и соединениях по всей стране. В 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде их произнесли свыше 300 молодых людей. Момент волнительный и долгожданный, – признается Владимир Лучинин. В этом году он окончил университет, время – для новой школы жизни. Напутственное слово молодым людям дали те, для кого тернистый путь уже позади. День, когда сами приносили присягу, командиры помнят до сих пор. Ее слова – священны для каждого военнослужащего.

Игорь Гегельский, командир 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Это было давно. В 1997 году я принимал присягу в Военной академии будучи курсантом Военной академии. Честно, это самое такое волнительное в моей жизни событие. Жизнь разделилась на до и после. Конечно же, слова присяги до сих пор на устах.

Пополнение сегодня и в рядах пограничников. Военную присягу приняли более 1,5 тысяч молодых людей со всей страны. Впереди – обучение по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовке. А после сдачи экзаменов – отправятся на погранзаставы и посты. Быть военным – это не только гордость, но и большая ответственность. Молодых людей она не пугает. С каждым годом желающих служить в армии становится больше – Вооруженные Силы давно забыли о неукомплектованности. В военкоматы поступает множество звонков с одним вопросом: «Почему меня не берут в армию?».

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Конечно, мы пояснили, что вы сейчас не попадаете в этот призыв, но в следующий призыв будете призваны. Это говорит нам, во-первых, что у молодых людей изменилось отношение к армии то, что повысился престиж то, что люди стали понимать, что сегодня защита Родины – это не просто слова. Это нужно на деле показывать и доказывать, что мы готовы защищать нашу Родину.