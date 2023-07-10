Прямой эфир

Роман Головченко: Беларусь и Россия начнут выпускать лёгкий двухмоторный самолёт

10 июля 2023 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Россия начнут выпускать легкий двухмоторный самолет. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая на главной стратегической сессии выставки ИННОПРОМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: Беларусь и Россия начнут выпускать лёгкий двухмоторный самолёт-1

В ее рамках будет подписана комплексная программа сотрудничества между странами в сфере авиастроения. В Екатеринбурге национальная экспозиция Беларуси представлена семью отраслевыми разделами. Основная тема – промышленная кооперация и импортозамещение как основа технологического суверенитета в условиях глобальных вызовов.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вынужденно сменила профессию и помогает людям. Пообщались с «Женщиной года» Валентиной Багловой
10 июля 2023 13:38

Вынужденно сменила профессию и помогает людям. Пообщались с «Женщиной года» Валентиной Багловой

Каждый регион должен зарабатывать себе деньги – Лукашенко
10 июля 2023 13:26

Каждый регион должен зарабатывать себе деньги – Лукашенко

«Увидели, что есть прозрачный телевизор, и абсолютно удивлялись». Вот какие белорусские продукты поразили Башкирию
10 июля 2023 13:14

«Увидели, что есть прозрачный телевизор, и абсолютно удивлялись». Вот какие белорусские продукты поразили Башкирию