Роман Головченко: Беларусь и Россия начнут выпускать лёгкий двухмоторный самолёт

Новости Беларуси. Беларусь и Россия начнут выпускать легкий двухмоторный самолет. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая на главной стратегической сессии выставки ИННОПРОМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее рамках будет подписана комплексная программа сотрудничества между странами в сфере авиастроения. В Екатеринбурге национальная экспозиция Беларуси представлена семью отраслевыми разделами. Основная тема – промышленная кооперация и импортозамещение как основа технологического суверенитета в условиях глобальных вызовов.