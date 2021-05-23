Прямой эфир

«Кому-то надо Родину защищать». Что чувствуют призывники перед службой во внутренних войсках?

23 мая 2021 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялись сразу два ярких события: первое боевое крещение и дембельский аккорд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новобранцы сейчас проходят азы армейской грамоты – у них курс молодого бойца на учебной базе. Те же, кто уже отслужил, делятся своими впечатлениями и мечтами.

С новым пополнением и выпускниками встретилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

«Кому-то надо Родину защищать». Что чувствуют призывники перед службой во внутренних войсках?-1

В военкомате последний час перед отправкой к месту службы. Призывники уже в сборе. Бережно прижимают к груди пакеты: все-таки внутри изыски от мамы.

«Кому-то надо Родину защищать». Что чувствуют призывники перед службой во внутренних войсках?-4

– Что в пакетах-то?
– Всего по чуть-чуть. То, что мама приготовила.
– Что мама приготовила?
– Ребрышки, мяско, колбаски – всего по чуть-чуть.

Александр Пилютик получил аттестат, диплом о высшем образовании, теперь очередь за военным билетом.

«Кому-то надо Родину защищать». Что чувствуют призывники перед службой во внутренних войсках?-7

Александр Пилютик, военнослужащий нового пополнения войсковой части 5448:
Я не хотел идти в обычные войска, не хотел идти служить куда-то далеко. Отец служил, и его было желание, чтобы и сын отслужил. У детей мечта – защищать, становиться пожарниками, спасать людей. В принципе, здесь тоже такая мечта.

«Кому-то надо Родину защищать». Что чувствуют призывники перед службой во внутренних войсках?-10

Антон Киселев, военнослужащий нового пополнения войсковой части 5448:
Кому-то надо Родину защищать. Каждый мужчина должен пройти эту школу. Хотели в связь меня отправить, но потом я выбрал все-таки МВД.

«Кому-то надо Родину защищать». Что чувствуют призывники перед службой во внутренних войсках?-13

Александр Пилютик:
Нас тут немножко уже распределили. Все хорошо, не волнуйся.

Читайте также:

Самый высокий был 2,20 с 51 размером ноги. Как подбирают форму для призывников?

Они отслужили в знаменитой войсковой части 3214. Вот что сказали дембеля перед увольнением

«Встречусь с мамой, подарю ей цветы». Посмотрите на трогательную встречу солдат с родными

# Армия Беларуси # общество # Александр Пилютик # Антон Киселев # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Левая рука на РУДе, а сам как живой». Как погиб первый Герой Беларуси? Последний день Владимира Карвата в воспоминаниях очевидцев
23 мая 2021 16:32

«Левая рука на РУДе, а сам как живой». Как погиб первый Герой Беларуси? Последний день Владимира Карвата в воспоминаниях очевидцев

Денис Урад и дело о госизмене. Был ли шанс избежать наказания и что на самом деле думает об этом семья?
23 мая 2021 16:31

Денис Урад и дело о госизмене. Был ли шанс избежать наказания и что на самом деле думает об этом семья?

Некоторые падали в обморок. Вот что можно увидеть в Гродненской кунсткамере
23 мая 2021 16:31

Некоторые падали в обморок. Вот что можно увидеть в Гродненской кунсткамере