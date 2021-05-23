«Кому-то надо Родину защищать». Что чувствуют призывники перед службой во внутренних войсках?
Новости Беларуси. Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялись сразу два ярких события: первое боевое крещение и дембельский аккорд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новобранцы сейчас проходят азы армейской грамоты – у них курс молодого бойца на учебной базе. Те же, кто уже отслужил, делятся своими впечатлениями и мечтами.
С новым пополнением и выпускниками встретилась Анастасия Ярощик-Корниенко.
В военкомате последний час перед отправкой к месту службы. Призывники уже в сборе. Бережно прижимают к груди пакеты: все-таки внутри изыски от мамы.
– Что в пакетах-то?
– Всего по чуть-чуть. То, что мама приготовила.
– Что мама приготовила?
– Ребрышки, мяско, колбаски – всего по чуть-чуть.
Александр Пилютик получил аттестат, диплом о высшем образовании, теперь очередь за военным билетом.
Александр Пилютик, военнослужащий нового пополнения войсковой части 5448:
Я не хотел идти в обычные войска, не хотел идти служить куда-то далеко. Отец служил, и его было желание, чтобы и сын отслужил. У детей мечта – защищать, становиться пожарниками, спасать людей. В принципе, здесь тоже такая мечта.
Антон Киселев, военнослужащий нового пополнения войсковой части 5448:
Кому-то надо Родину защищать. Каждый мужчина должен пройти эту школу. Хотели в связь меня отправить, но потом я выбрал все-таки МВД.