«Кому-то надо Родину защищать». Что чувствуют призывники перед службой во внутренних войсках?

С новым пополнением и выпускниками встретилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

Новости Беларуси. Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялись сразу два ярких события: первое боевое крещение и дембельский аккорд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новобранцы сейчас проходят азы армейской грамоты – у них курс молодого бойца на учебной базе. Те же, кто уже отслужил, делятся своими впечатлениями и мечтами.

В военкомате последний час перед отправкой к месту службы. Призывники уже в сборе. Бережно прижимают к груди пакеты: все-таки внутри изыски от мамы.

– Что в пакетах-то?

– Всего по чуть-чуть. То, что мама приготовила.

– Что мама приготовила?

– Ребрышки, мяско, колбаски – всего по чуть-чуть.

Александр Пилютик получил аттестат, диплом о высшем образовании, теперь очередь за военным билетом.