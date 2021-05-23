Денис Урад и дело о госизмене. Был ли шанс избежать наказания и что на самом деле думает об этом семья?

Новости Беларуси. Госизмена – что на самом деле скрывается за этим словом и почему допуск к секретной информации стал катализатором совести в современном мире? Кому выгодны двойные стандарты права и есть ли у предателя право на ошибку? Детали уголовного дела Дениса Урада, неоспоримые факты и международный срез через призму Беларуси. Эксклюзивные подробности дела о государственной измене в совместном проекте нашего канала и журналистов «ВоенТВ» «Пролить свет». Смотрите 25 мая в 19:30 на СТВ.

Денис Урад и дело о госизмене.

Отправил две эти фотографии в BYPOL. Отправил повторно еще в чат-бот [экстремистского Telegram-канала – прим. ред.]. Был ли шанс избежать наказания?

Человек, который вступил в контакт с иностранными спецслужбами, но добровольно явился с повинной и оказал помощь в расследовании преступления и устранении вреда национальной безопасности Республики Беларусь, может быть освобожден от уголовной ответственности. Что на самом деле думает о нем семья?

Только и слышу: «Я не хотел, я не думал». Так надо было подумать. Никто ему, мама, не приказывал. Если голова из [...], то из [...]. И на что идут другие страны, защищая свои секреты?