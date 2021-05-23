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Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?

23 мая 2021 17:05
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Новости Беларуси. Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялись сразу два ярких события: первое боевое крещение и дембельский аккорд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новобранцы сейчас проходят азы армейской грамоты – у них курс молодого бойца на учебной базе. Те же, кто уже отслужил, делятся своими впечатлениями и мечтами.

С новым пополнением и выпускниками встретилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?-1

Ритуал в части – встречать молодое пополнение как высоких гостей. Новые лица и много неизвестных, а это своего рода поддержка.

Вещевой склад – это первая локация, которую посещают новобранцы. Армейский стайл не отстает от моды. Так, зимняя куртка легко превращается в бомбер. Одежду подберут каждому индивидуально – от 42-го размера и даже на очень высоких.

Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?-4

Артем Ермоленко, начальник вещевой службы отделения материального обеспечения войсковой части 5448:
2,20, если я не ошибаюсь, был высокий такой молодой человек, 51-й размер обуви. Звонили на гродненскую фабрику, они нам очень помогли, оперативно доставили необходимую пару обуви.

Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?-7

Не знаю, как на тебя мерить.

Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?-10

На этот случай запланирован визит к парикмахеру. Несколько минут на преображение бойца, и вот первые эмоции.

Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?-13

Зато хвостик не надо делать.

Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?-16

Костюм, ботинки. В примерочную заходи мерить, одевайся. Потом выходишь, я тебя смотрю и подгоняю.

Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?-19

Владислав Малашенко, военнослужащий нового пополнения войсковой части 5448:
Очень нравится, надеюсь, что она мне идет. Когда мы приехали на склад и нам начали выдавать мерить, под каждого подбирать, это очень классно: комфортно, приятно, что заботятся о новобранцах. 
– В берцах удобно уже?
– Да. Ну, привыкнуть надо в любом случае.

Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?-22

Не надо эти подшивания, все такое. Сам цвет, вид формы. Я даже не ощущаю себя призывником, я уже считаю себя защитником.

Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?-25

Уже после обеда новобранцы отправятся на тренировочную базу. Впереди курс молодого бойца.

«Кому-то надо Родину защищать». Что чувствуют призывники перед службой во внутренних войсках? Подробности здесь.

# Армия Беларуси # общество # Артем Ермоленко # Владислав Малашенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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