Самый высокий был 2,20 с 51-м размером ноги. Как подбирают форму для призывников?

Новости Беларуси. Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялись сразу два ярких события: первое боевое крещение и дембельский аккорд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новобранцы сейчас проходят азы армейской грамоты – у них курс молодого бойца на учебной базе. Те же, кто уже отслужил, делятся своими впечатлениями и мечтами. С новым пополнением и выпускниками встретилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

Ритуал в части – встречать молодое пополнение как высоких гостей. Новые лица и много неизвестных, а это своего рода поддержка. Вещевой склад – это первая локация, которую посещают новобранцы. Армейский стайл не отстает от моды. Так, зимняя куртка легко превращается в бомбер. Одежду подберут каждому индивидуально – от 42-го размера и даже на очень высоких.

Артем Ермоленко, начальник вещевой службы отделения материального обеспечения войсковой части 5448:

2,20, если я не ошибаюсь, был высокий такой молодой человек, 51-й размер обуви. Звонили на гродненскую фабрику, они нам очень помогли, оперативно доставили необходимую пару обуви.

Не знаю, как на тебя мерить.

На этот случай запланирован визит к парикмахеру. Несколько минут на преображение бойца, и вот первые эмоции.

Зато хвостик не надо делать.

Костюм, ботинки. В примерочную заходи мерить, одевайся. Потом выходишь, я тебя смотрю и подгоняю.

Владислав Малашенко, военнослужащий нового пополнения войсковой части 5448:

Очень нравится, надеюсь, что она мне идет. Когда мы приехали на склад и нам начали выдавать мерить, под каждого подбирать, это очень классно: комфортно, приятно, что заботятся о новобранцах.

– В берцах удобно уже?

– Да. Ну, привыкнуть надо в любом случае.

Не надо эти подшивания, все такое. Сам цвет, вид формы. Я даже не ощущаю себя призывником, я уже считаю себя защитником.