Они отслужили в знаменитой части 3214. Вот что сказали дембеля перед увольнением

Новости Беларуси. В частях выпускной, а если по уставу – ритуал прощания со знаменем. Для дембеля это последний день срочной службы, итоги и планы, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Виталий Романчук, военнослужащий войсковой части 3214, увольняемый в запас:

Одновременно испытываешь целый букет чувств – радость, что отслужил, гордость тем, что отслужил именно в этой бригаде. Учиться дальше, развиваться, поехать домой, увидеться с родными, продолжить обучение в университете, устроиться на нормальную работу, завести семью.

Максим Вакулич, военнослужащий войсковой части 3214, увольняемый в запас:

Определился в дальнейшем пойти в органы внутренних дел, служить своей Родине.

Еще вчера они были новобранцами, давали клятву на верность Родине, а сегодня их, возмужавших солдат, в торжественной обстановке увольняют в запас.

Станислав Городников, военнослужащий войсковой части 3214, увольняемый в запас:

Очень патриотически к этому относишься. Там не только движения – сел на колено, снял берет. Очень все эмоционально. Если я присягнул здесь Родине, белорусскому флагу – то все, это на всю жизнь.

Позади 547 дней службы. Не скрывают, время выпало не из легких не только для них, но и для всей страны.

Станислав Городников:

В августе все видели, что происходило на улицах. Слава богу, что все закончилось. Надеюсь, больше такого никогда не будет. Все мы живем здесь, должны жить под мирным небом, чтобы детки росли, чтобы у них все было хорошо, чтобы ни о чем не переживали и не боялись за свою дальнейшую жизнь.

Виталий Романчук:

Если честно, не ожидал, что такое может произойти в нашей стране, потому что она всегда славилась тем, что мы мирный народ. Было очень обидно, что это произошло именно в нашей стране. Но это произошло. Мы встали на защиту нашей Родины.