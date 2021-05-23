Некоторые падали в обморок. Вот что можно увидеть в Гродненской кунсткамере

Новости Беларуси. Уже стало хорошей традицией в нашей стране устаивать в мае ночи музеев. Такая практика белорусам полюбилась, экспозиции оживают и становятся интерактивными. Кстати, сегодня все музеи стремятся не только в праздники, но и в будни шагать в ногу со временем и быть не скучными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Галина Буро сделала подборку самых необычных музеев на примере Гродно.

Одна из дам-посетительниц около трех-четырех лет назад утверждала, что обладает экстрасенсорными способностями. Совершила такой маленький спиритический сеанс, что-то тут поколдовала и сказала, что видит, что за этой стеной еще одно помещение, и там находятся останки какой-то женщины. Стена, которая явно заложена позже остальной кладки подвала, не раскрыла свою тайну даже полутораметровому сверлу. Его не хватило, чтобы пройти толщину.

В таком загадочном подвале XVI века бывшей королевской резиденции Стефана Батория сегодня уникальная Гродненская кунсткамера от медицинского университета. В емкостях с формалином около 50 натуральных тератологических препаратов. Уродства, патологии, аномалии развития эмбрионов. На вход в музей возрастное ограничение, съемка запрещена. Для нас сделали исключение, но крупные планы попросили не ставить по этическим соображениям. К тому же были случаи, когда особо впечатлительные посетители здесь падали в обморок.

Фатима Гаджиева, заведующая кафедрой нормальной анатомии Гродненского государственного медицинского университета:

На кафедре у нас собрано около 200 препаратов. Но конкретно эта часть экспозиции для широких посетителей была открыта в 2013 году. Начало пополнения коллекции происходило в 60-е годы прошлого века. Собирались препараты со всех уголков Республики Беларусь, тогда и Советского Союза.

Сиамские близнецы, циклопы, сиреномелия (или синдром русалки), гидроцефалия, синдром Дауна и другое. Почему так случается, мировой медицине до сих пор до конца неизвестно. Но точно установлены явные негативные факторы на беременность.

Фатима Гаджиева:

Одна из причин развития уродств или аномалий тела человека – это когда во время беременности, во время зачатия или на молодой растущий организм воздействуют вредные факторы. Для нас очень актуально – это воздействие алкоголя, никотина и наркотических препаратов. И есть доказанные медицинские исследования, которые говорят о том, что употребление алкоголя, наркотиков во время беременности может привести, к примеру, к отсутствию головного и спинного мозга и разным другим нарушениям.

Гродненская кунсткамера вызывает неоднозначные чувства. И вопрос – зачем на это смотреть? Но на самом деле музей существует для пропаганды здорового образа жизни. Согласитесь, очень наглядно и доходчиво и для школьных экскурсий, и для взрослых. Кстати, сегодня коллекция препаратов уже не пополняется. На то есть позитивные причины.