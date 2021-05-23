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«Встречусь с мамой, подарю ей цветы». Посмотрите на трогательную встречу солдат с родными

23 мая 2021 17:05
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Новости Беларуси. В частях выпускной, а если по уставу – ритуал прощания со знаменем. Для дембеля это последний день срочной службы, итоги и планы. За церемонией прощания наблюдают близкие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Встречусь с мамой, подарю ей цветы». Посмотрите на трогательную встречу солдат с родными-1

Вон, первый стоит. Возмужал.

«Встречусь с мамой, подарю ей цветы». Посмотрите на трогательную встречу солдат с родными-4

Уходил еще ребенком, такой худенький, щупленький, а сейчас уже все – мужчина.

«Встречусь с мамой, подарю ей цветы». Посмотрите на трогательную встречу солдат с родными-7

У мамы гордость за то, что пошел в армию, за то, что долг исполнил перед Родиной. Молодец!

«Встречусь с мамой, подарю ей цветы». Посмотрите на трогательную встречу солдат с родными-10

Я горжусь им, мы гордимся с его мамой. Он со всем справился, поэтому молодец, поэтому я им очень горжусь.

«Встречусь с мамой, подарю ей цветы». Посмотрите на трогательную встречу солдат с родными-13

Среди армейских выпускников есть те, кто продолжат службу на контракте. Но это уже завтра, а пока на гражданке первым делом.

«Встречусь с мамой, подарю ей цветы». Посмотрите на трогательную встречу солдат с родными-16

Встречусь с мамой, подарю ей цветы, обниму и поцелую.

Они отслужили в знаменитой войсковой части 3214. Вот что сказали дембеля перед увольнением – читать здесь.

# Армия Беларуси # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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