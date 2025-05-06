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Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира

06 мая 2025 20:35
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Нам есть чем нанести невосполнимый урон любому потенциальному агрессору. Об этом 6 мая заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-2

В каждой нашей семье фронтовики, партизаны и дети Хатыни, Красного Берега, Дальвы и Олы. Большой зал Дворца Республики вмещает 2 700 человек. Но нет такого хранилища, которое бы вместило всю эту радость Победы и боль переживаний нашего народа.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-4

Мы потомки победителей. Ведь когда я ехала на Олимпиаду, она была в Мюнхене, на земле немецкой, мы знали, куда едем. И кровь с носу надо была победа, как и во всем. 

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-6

Люди отдали свои жизни, чтобы мы сегодня жили в мире и в спокойствии, под голубым небом. Чтобы мы сегодня планировали свой завтрашний день. Чтобы наши дети могли рассчитывать на мирное будущее завтра.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-8

Пока мы будем единым кулаком, как сейчас, нас никто не может сломать. А тем более сейчас с нашей братской Россией мы такой мощный кулак. Нас сломать невозможно.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-10

Для нас всех очень важно беречь, помнить память как о живых, так и погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, мы должны обязательно обращать внимание на наших предков, которые смогли из руин поднять, привести в состояние нашу страны.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-12

Это знают, помнят, говорят старшие поколения. Фронтовики и их дети строили дороги, заводы, стремились в космос и создавали эру милосердия. Память о пережитом объединяла народы и, даже говоря по-советски, классы. А теперь через искаженное прочтение о Победе пытаются разделить общество, украсть молодежь.

Лукашенко: мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа. Подробнее.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-14

Память жива, пока продолжается разговор поколений. С экранов, у мемориалов, на диалоговых площадках. А главное, за семейным столом.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-16

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Конечно, я вспоминаю своего деда. Он защитник Ленинграда, прошел всю блокаду Ленинграда, дважды ранен. И, конечно, его воспоминания, это было очень-очень эмоционально. Я уже был подростком и эти рассказы помню. 

Поэтому День Победы у нас в семье всегда был очень семейный, душевный день. После ухода деда, конечно, мы вспоминаем его, может быть, даже что-то изменилось. Но та память, которая живет в нашей семье, она связана и с нашими дедами, с нашими родными, кто воевал, и со всем нашим народом.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-18

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для меня День Победы – это самый светлый праздник. И мы – победители, наследники победителей, которые никогда не должны это забыть.

– А что вам папа говорил про День Победы?
– Как мой отец уже сказал, его учил его отец, меня учил мой. И все традиции, которые наша семья несла из года в год, распространились непосредственно на меня. И я продолжаю помнить подвиг своих предков, своих родственников, которые также принимали участие в этом великом событии.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-20

Победа – сакральный элемент национальной идеи. 9 Мая ни в коей мере не противоречит тысячелетней истории Беларуси. Наоборот, отражает наш путь к своей земле, стремлению людьми зваться. Да и, в принципе, путь борьбы за мир.

Белорусы никогда и никому не приходили с мечом. Мы на тракторах даже до края Африки добрались. Мы никогда не «сеем» тротил, лишь зерна мирного сотрудничества. А вот наша земля изранена и перепахана чужой оккупацией. Победить не смогли. Теперь они пытаются отнять Победу.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-22

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Трамп, видите, как беспардонно заявил, просто объявил, а люди же его читают. Говорит глава государства: мы победили в Первой мировой войне, Второй. Спроси его, когда была Первая мировая, он не ответит. Это однозначно. Надо говорить, что 40 тысяч жителей оставалось в Минске, что 118 жителей в Витебске вышли встречать победителей, что по сей день Могилевская область, Витебская не восстановили довоенное население. Его истребили, убили, сожгли, спалили.

В зале представители всей страны. Люди разные, судьба схожая. Ни одного из них могло бы и не быть без той Победы, которую пытаются забыть, предать забвению, стереть из памяти. Это ведь не только историческая обида побежденных и освобожденных нашими предками. Это еще и геополитическая стратегия.

Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира-24

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы стали свидетелями и участниками нового жесточайшего передела мира. Это пиковый момент очередного витка истории, которая началась, к сожалению, также 80 лет назад. Получив прибежище за океаном, нацистские преступники превратились там в мирных обывателей и активных граждан. Все это время они вдохновляли своих подражателей на новую волну эскалации по линии Запад – Восток. 

Результат: еще живых гитлеровских палачей сегодня чествуют на государственном уровне, мертвых возводят в святые. Там, буквально за стенкой от нас, за границей. Европейские страны, участники антигитлеровской коалиции, наши бывшие союзники, те, кто с надеждой и цветами ждали прихода Красной армии и освобождения от фашизма, ведут с нами войну на политическом, экономическом, информационном фронтах.

# Великая Отечественная война # Александр Лукашенко # Артем Цуран # Михаил Русый

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