Нацисты превратились в обывателей – Лукашенко рассказал о новом переделе мира

Нам есть чем нанести невосполнимый урон любому потенциальному агрессору. Об этом 6 мая заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждой нашей семье фронтовики, партизаны и дети Хатыни, Красного Берега, Дальвы и Олы. Большой зал Дворца Республики вмещает 2 700 человек. Но нет такого хранилища, которое бы вместило всю эту радость Победы и боль переживаний нашего народа.

Мы потомки победителей. Ведь когда я ехала на Олимпиаду, она была в Мюнхене, на земле немецкой, мы знали, куда едем. И кровь с носу надо была победа, как и во всем.

Люди отдали свои жизни, чтобы мы сегодня жили в мире и в спокойствии, под голубым небом. Чтобы мы сегодня планировали свой завтрашний день. Чтобы наши дети могли рассчитывать на мирное будущее завтра.

Пока мы будем единым кулаком, как сейчас, нас никто не может сломать. А тем более сейчас с нашей братской Россией мы такой мощный кулак. Нас сломать невозможно.

Для нас всех очень важно беречь, помнить память как о живых, так и погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, мы должны обязательно обращать внимание на наших предков, которые смогли из руин поднять, привести в состояние нашу страны.

Это знают, помнят, говорят старшие поколения. Фронтовики и их дети строили дороги, заводы, стремились в космос и создавали эру милосердия. Память о пережитом объединяла народы и, даже говоря по-советски, классы. А теперь через искаженное прочтение о Победе пытаются разделить общество, украсть молодежь. Лукашенко: мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа. Подробнее.

Память жива, пока продолжается разговор поколений. С экранов, у мемориалов, на диалоговых площадках. А главное, за семейным столом.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Конечно, я вспоминаю своего деда. Он защитник Ленинграда, прошел всю блокаду Ленинграда, дважды ранен. И, конечно, его воспоминания, это было очень-очень эмоционально. Я уже был подростком и эти рассказы помню. Поэтому День Победы у нас в семье всегда был очень семейный, душевный день. После ухода деда, конечно, мы вспоминаем его, может быть, даже что-то изменилось. Но та память, которая живет в нашей семье, она связана и с нашими дедами, с нашими родными, кто воевал, и со всем нашим народом.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для меня День Победы – это самый светлый праздник. И мы – победители, наследники победителей, которые никогда не должны это забыть. – А что вам папа говорил про День Победы?

– Как мой отец уже сказал, его учил его отец, меня учил мой. И все традиции, которые наша семья несла из года в год, распространились непосредственно на меня. И я продолжаю помнить подвиг своих предков, своих родственников, которые также принимали участие в этом великом событии.

Победа – сакральный элемент национальной идеи. 9 Мая ни в коей мере не противоречит тысячелетней истории Беларуси. Наоборот, отражает наш путь к своей земле, стремлению людьми зваться. Да и, в принципе, путь борьбы за мир. Белорусы никогда и никому не приходили с мечом. Мы на тракторах даже до края Африки добрались. Мы никогда не «сеем» тротил, лишь зерна мирного сотрудничества. А вот наша земля изранена и перепахана чужой оккупацией. Победить не смогли. Теперь они пытаются отнять Победу.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Трамп, видите, как беспардонно заявил, просто объявил, а люди же его читают. Говорит глава государства: мы победили в Первой мировой войне, Второй. Спроси его, когда была Первая мировая, он не ответит. Это однозначно. Надо говорить, что 40 тысяч жителей оставалось в Минске, что 118 жителей в Витебске вышли встречать победителей, что по сей день Могилевская область, Витебская не восстановили довоенное население. Его истребили, убили, сожгли, спалили. В зале представители всей страны. Люди разные, судьба схожая. Ни одного из них могло бы и не быть без той Победы, которую пытаются забыть, предать забвению, стереть из памяти. Это ведь не только историческая обида побежденных и освобожденных нашими предками. Это еще и геополитическая стратегия.