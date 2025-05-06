«Минск» обыграл «Горизонт» в первом матче женского баскетбольного чемпионата Беларуси

Стартовала финальная серия женского баскетбольного чемпионата Беларуси между «Горизонтом» и «Минском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый матч получился напряженным и зрелищным: команды отдавали все силы борьбе. На исходе стартового отрезка небольшое преимущество было у «Горизонта», но баскетболистки «Минска» на заключительной минуте первой половины встречи совершили результативный бросок и вышли вперед – 33:32. После третьей четверти подопечные Ольги Подобед вели – 47:45. И концовка матча осталась за «Минском». Итоговый счет – 65:64.

Второй поединок пройдет на площадке РГУОР 8 мая. Победитель определится по итогам серии до трех побед.