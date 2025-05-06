Президент: хоть один сапог ступит через нашу границу – ответ будет молниеносный

Нам есть чем нанести невосполнимый урон любому потенциальному агрессору. Об этом 6 мая заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И поход, и натиск на восток не новость. Это история. Пока наши предки строили храмы, их фюреры и философы, их Барбароссы и Гитлеры разрабатывали планы похода. Прошли века, концепция все та же.

Лукашенко: мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа!

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Можем даже посмотреть на карту тех стран, которые ввели против нас санкции, сопоставить с картой Третьего рейха 1941-го года. И эта карта практически совпадет. Поэтому против нас сейчас идет война, она начинается с войны смыслов. Они хотят отнять у нас историю, наших партизан, предков, наших красноармейцев, они хотят отобрать у нас все: от главнокомандующего до последнего залпа «Катюши». И этого не получится.

Президент напомнит самое страшное.