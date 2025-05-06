Президент: хоть один сапог ступит через нашу границу – ответ будет молниеносный
Нам есть чем нанести невосполнимый урон любому потенциальному агрессору. Об этом 6 мая заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И поход, и натиск на восток не новость. Это история. Пока наши предки строили храмы, их фюреры и философы, их Барбароссы и Гитлеры разрабатывали планы похода. Прошли века, концепция все та же.
Лукашенко: мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа!
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Можем даже посмотреть на карту тех стран, которые ввели против нас санкции, сопоставить с картой Третьего рейха 1941-го года. И эта карта практически совпадет. Поэтому против нас сейчас идет война, она начинается с войны смыслов. Они хотят отнять у нас историю, наших партизан, предков, наших красноармейцев, они хотят отобрать у нас все: от главнокомандующего до последнего залпа «Катюши». И этого не получится.
Президент напомнит самое страшное.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А если повторится? А если повторится, во-вторых, чтобы мы понимали, что до нас были люди, которые, не жалея своей жизни, всего святого, что у них есть, защищали эту землю, защищали свою страну, защищали своих родных, близких, детей, любимых.
И скажет самое главное.
Не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный. Вы это должны знать. Колебаний никаких не будет.
Код победителя – это не только гордость, это ответственность. Сегодня вымпелы «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны» вручены шести городам: Кобрину, Речице, Слониму, Сенно, Славгороду и Смолевичам. Но мы же понимаем, что разрушенный, но непокоренный был каждый сантиметр Беларуси. Потерять Победу, значит, потерять себя и всю страну. Но Беларусь слышит и поет мелодию жизни.