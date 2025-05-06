Сборная Беларуси по хоккею одержала победу над командой России в Тольятти

Сборная Беларуси по хоккею в Тольятти одержала очередную победу над командой России. Команда Дмитрия Квартальнова была сильнее со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде счет открыли белорусы. На 12-й минуте ворота российской сборной распечатал Виталий Пинчук. Во втором отрезке матча Пинчук оформил дубль, завершив контратаку изящным броском. Однако через минуту россияне отквитали одну шайбу. На старте третьего периода вновь инициативу в свои руки взял Виталий Пинчук и оформил хет-трик. Заключительный поединок сборных Беларуси и России пройдет 8 мая на «Минск-Арене».