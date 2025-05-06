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Сборная Беларуси по хоккею одержала победу над командой России в Тольятти

06 мая 2025 20:06
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Сборная Беларуси по хоккею в Тольятти одержала очередную победу над командой России. Команда Дмитрия Квартальнова была сильнее со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде счет открыли белорусы. На 12-й минуте ворота российской сборной распечатал Виталий Пинчук. Во втором отрезке матча Пинчук оформил дубль, завершив контратаку изящным броском. Однако через минуту россияне отквитали одну шайбу. На старте третьего периода вновь инициативу в свои руки взял Виталий Пинчук и оформил хет-трик. Заключительный поединок сборных Беларуси и России пройдет 8 мая на «Минск-Арене».

Сборная Беларуси по хоккею одержала победу над командой России в Тольятти-1

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Ребята стараются, играют, дополняют друг друга. Если вчера мы были чуть в обороне помоложе как бы, где-то чуть просели в этих моментах. Сегодня мы выпустили отдохнувших ребят, опытных, где, в общем-то, держали эти моменты. Второй период очень был сложный, 9 минут удаления – здесь сыграли, держали. И вратарь здесь тоже держал нас в тонусе. Все линии играют неплохо, целостно. Здесь, в общем, такой успех, командный успех.

# Хоккей

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