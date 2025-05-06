Юные шахматисты до 14 лет борются за главный приз соревнований «Белая ладья»

В финальный этап пробились 16 команд – по две сильнейшие из каждой области и столицы, а также две дружины по итогам онлайн-отбора. В каждой по три юноши и одной девушке. Финальный этап проходит в столичном РЦОП по швейцарской системе в семь туров. 6 мая завершился третий раунд. Главная борьба начнется 7-го, а победителей узнаем в четверг, 8 мая. Главный приз – поездка в Сочи, где можно будет проверить свои силы на одноименных открытых всероссийских соревнованиях.

Юрий Борсук, главный судья турнира:

Надо понимать, что многие школы сейчас уже включились в поиски шахматистов либо воспитание на своей. Потому что команда, которая была в прошлом году, это гимназия № 50, она выиграла финал. По сути, у нее сейчас в составе чемпион мира. Дамир Булгак в этом году стал чемпионом мира до 12 лет. Также участники других чемпионатов мира – Кирилл Бабейкин, Рыбак Соня. Команды совершенствуются, а другие, несмотря на это, подтягиваются. Если есть мотивация и заинтересованность у самих администраций, они понимают, что это не такое сложное дело, подготовить шахматную команду, они сами начинают искать талантливых детей у себя в регионах либо переманивать из школы в школу.

Турнир проводится уже 10-й год. Несмотря на то, что это соревнование среди команд, здесь можно проверить свои силы и проявить себя. «Белая ладья» стала стартовой площадкой для спортсменов – будущих игроков национальной команды, шахматистов, которые достойно представляют нашу страну на мировой арене.