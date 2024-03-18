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«Комплексный подход». Как благоустроят дворовые территории Минска?

18 марта 2024 16:39
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Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? О благоустройстве столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

«Комплексный подход». Как благоустроят дворовые территории Минска?-1

Дмитрий Мартинкевич, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Что касается 2023 года, все мероприятия не только выполнены, но и перевыполнены. Что касается 2024 года, запланирован ремонт дворовых территорий (в количестве 864), а также текущий ремонт улично-дорожной сети в объеме свыше 1 миллиона 200 тысяч метров квадратных. Текущий ремонт дворовых проездов на площади свыше 440 тысяч метров квадратных. В этот объем входит полная замена асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях свыше 220 тысяч метров квадратных. Планируем в этом году выполнить ремонт лестниц, текущий ремонт пешеходных связей на площади свыше 120 тысяч метров квадратных. Кроме того, планируем установить новое детское игровое и спортивное оборудование в количестве свыше 1,5 тысячи единиц.

«Комплексный подход». Как благоустроят дворовые территории Минска?-4

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Безусловно, город Минск на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. 2024 год не станет исключением. Мы определили для себя те направления, которые будут являться приоритетными для нас. Конечно, в первую очередь это будут дворовые территории, но с акцентом на детские площадки, маленьких детей, замену детского оборудования, которое пришло в негодность.

Дворовые проезды – это тоже тема, актуальная для жителей, потому что сталкиваемся в начале весеннего периода с наличием ямок на дворовых проездах. На это тоже сделан акцент. Более 60 % у нас будут полностью заменены дворовые проезды. Отдельной нормой, отдельным таким пунктом для нас будет являться устройство новых контейнерных площадок на дворовых территориях. В городе Минске на дворовых территориях устанавливаются такие сооружения, как МКСО – закрытого типа, где, в принципе, контейнеры не видны. Мы эту практику расширяем, она уже внедрена в Минске с 2019 года. Мы ее с каждым годом увеличиваем для того, чтобы наши жители могли спокойно выбрасывать свой мусор.

Екатерина Забенько, СТВ:
Это более эстетично выглядит.

Марина Толстик:
Эстетично, да. Больше такие направления. Хотелось бы отметить, что мы на протяжении последних двух лет преследуем комплексный подход. То есть прийти сделать не менее пяти видов работ и перейти уже в следующие дворы. Такие мероприятия мы начали уже с начала месячника, дождавшись благоприятных погодных условий, в наших дворах выполнять.

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# ЖКХ # общество # Дмитрий Мартинкевич # Марина Толстик # Екатерина Забенько

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