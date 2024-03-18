«Дорогами памяти». Председатель Белорусского детского фонда рассказала о патриотическом проекте

Пройдем вместе дорогами памяти. Белорусский детский фонд продолжает свой знаковый проект. Он позволит детям с непростой судьбой побывать в памятных исторических местах нашей страны, встретиться с интересными людьми, а также поучаствовать в викторинах, квестах и лекториях. О высоких целях поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Людмила Кондрашова, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд», директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, и Виктория Дулуб, воспитанница детского дома семейного типа Марины Бабуль.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите, когда был создан проект. Какая его цель?