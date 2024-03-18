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«Дорогами памяти». Председатель Белорусского детского фонда рассказала о патриотическом проекте

18 марта 2024 14:37
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Пройдем вместе дорогами памяти. Белорусский детский фонд продолжает свой знаковый проект. Он позволит детям с непростой судьбой побывать в памятных исторических местах нашей страны, встретиться с интересными людьми, а также поучаствовать в викторинах, квестах и лекториях. О высоких целях поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Людмила Кондрашова, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд», директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, и Виктория Дулуб, воспитанница детского дома семейного типа Марины Бабуль.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Расскажите, когда был создан проект. Какая его цель?

«Дорогами памяти». Председатель Белорусского детского фонда рассказала о патриотическом проекте-1

Людмила Кондрашова, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:
В Год исторической памяти был дан старт проекту «Дорогами памяти». Организовывая проект, Детский фонд настроился на то, чтобы именно в рамках этого проекта дети смогли окунуться в историю нашей страны, побывать в знаковых местах, исторических местах, музеях, местах подвига белорусского народа.

С каждым годом появляются новые идеи, каждый регион проводит свои мероприятия. Гомельская область – военно-патриотические соревнования, Брестская – марафон добра, в рамках которого дети-сироты из домов-интернатов пишут письма солдатам, которые сейчас стоят на страже нашей Родины, на границе.

Подробнее смотрите в видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Дмитрий Потапович # Людмила Кондрашова # Юлия Самусенко # Екатерина Яцкевич

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